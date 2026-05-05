Uoči Dana pobjede
Moskva i Kijev proglasili "unilateralna" primirja, o čemu je riječ?
Moskovska objava primirja za 9. svibnja, povodom mimohoda za Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, dolazi u trenutku kada se Kijev naslađuje „strahom” protivnika od svojih dronova.
Rusija i Ukrajina proglasile su suprotstavljena jednostrana primirja u svom četverogodišnjem ratu.
Rusija je u ponedjeljak objavila da će njezino primirje trajati od 8. do 9. svibnja, kada tradicionalno obilježava Dan pobjede u Velikom domovinskom ratu (kako naziva Drugi svjetski rat) velikom vojnom paradom u Moskvi. Kijev je kasnije objavio da proglašava vlastito primirje za 5. i 6. svibnja, piše Al Jazeera.
„U skladu s odlukom vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Ruske Federacije Vladimira Putina, proglašeno je primirje od 8. do 9. svibnja 2026.”, priopćilo je rusko Ministarstvo obrane u objavi na državnoj aplikaciji za razmjenu poruka MAX. „Nadamo se da će ukrajinska strana slijediti primjer.”
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ubrzo je rekao da nije primio nikakvu službenu obavijest iz Rusije te da će Ukrajina poštovati zasebno primirje koje počinje u ponoć u utorak, 5. svibnja.
„Do danas nije bilo nikakvog službenog obraćanja Ukrajini u vezi s načinom prekida neprijateljstava o kojem se govori na ruskim društvenim mrežama”, napisao je Zelenski.
„S tim u vezi, objavljujemo režim primirja koji počinje u 00:00 (21:00 GMT) u noći s 5. na 6. svibnja. U preostalom vremenu moguće je osigurati da tišina stupi na snagu”, dodao je.
Ukrajinski predsjednik također je izjavio da je „ljudski život neusporedivo vredniji od ‘proslave’ bilo koje obljetnice”, dodajući: „Vrijeme je da rusko vodstvo poduzme stvarne korake kako bi okončalo rat.”
Upozorenje Kijevu; moskovski ‘strah’
Putin je prvi put predložio primirje prošlog tjedna, tijekom telefonskog razgovora s Donaldom Trumpom.
Ukrajina je tada rekla da će tražiti dodatne informacije od Washingtona, istodobno ponavljajući da podržava trajno primirje i mirovni sporazum uz sigurnosna jamstva.
Rusko Ministarstvo obrane u ponedjeljak je poručilo da će vojska poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala sigurnost parade za Dan pobjede. Također je upozorilo Ukrajinu da ne pokreće napade tijekom proglašenog primirja.
„Ako kijevski režim pokuša provesti svoje kriminalne planove i poremetiti proslavu 81. obljetnice pobjede u Velikom domovinskom ratu, Oružane snage Rusije izvest će uzvratni, masovni raketni napad na središte Kijeva”, navodi se.
„Upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i zaposlenike stranih diplomatskih misija da odmah napuste grad”, dodaje se.
Rusija je primirje opisala kao mjeru opreza zbog prijetnje ukrajinskih napada tijekom obilježavanja Dana pobjede.
Zelenskij je ranije u ponedjeljak, tijekom susreta s čelnicima Europske unije, izjavio da je ruska odluka da ne prikaže vojnu opremu na paradi rezultat straha od ukrajinskih dronova i dokaz sve veće slabosti Moskve.
„Ovo ljeto bit će trenutak kada će [ruski predsjednik Vladimir] Putin odlučiti što dalje: proširiti rat ili prijeći na diplomaciju. Moramo ga potaknuti prema diplomaciji”, rekao je Zelenski obraćajući se čelnicima na sastanku Europske političke zajednice u Erevanu.
„Rusija je najavila paradu 9. svibnja u Moskvi bez vojne opreme”, rekao je, aludirajući na odluku ruskog Ministarstva obrane.
„Ako se to dogodi, bit će to prvi put nakon mnogo, mnogo godina. Ne mogu si priuštiti vojnu opremu – i boje se da bi dronovi mogli nadlijetati Crveni trg. To puno govori. Pokazuje da sada nisu snažni”, dodao je Zelenski.
Putin je ranije najavio i 32-satno primirje za pravoslavni Uskrs u travnju, koje je Zelenskij potvrdio da će Ukrajina poštovati. Nakon nastavka borbi obje su strane međusobno optuživale jedna drugu za njegovo kršenje.
