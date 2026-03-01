Oglas

AMERIČKI UDAR

U Teheranu pogođena zgrada veleposlanstva Srbije!

author
Hina
|
01. ožu. 2026. 12:09
napad na Iran
via REUTERS / Majid Asgaripour

Zgrada srbijanskog veleposlanstva u Teheranu oštećena je tijekom američkih vojnih udara, ali nitko nije ozlijeđen, te će se diplomatsko osoblje povući u azerbajdžansku prijestolnicu Baku, objavili su u nedjelju beogradski mediji.

Veleposlanstvo nije bilo meta napada, a zgrada je oštećena od krhotina kada je pogođena vojna baza nedaleko od diplomatskog predstavništva Srbije, javila Radio-televizija Srbije (RTS)

Srbijansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da se u Iranu nalazi 14 državljana Srbije i da nitko nije ozlijeđen u napadima Sjedinjenih Država i Izraela na Iran.

Iz MSP-a su 28. veljače upozorili na moguću eskalaciju u Iranu i preporučili državljanima Srbije da se do daljeg suzdrže od svih putovanja u Iran, Izrael, Ujedinjene Arapske Emirate, Katar, Kuvajt i Bahrein.

Nacionalna aviokompanija Air Serbia obustavila je sve letove prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a na društvenim mrežama srbijanski državljani javljaju da su blokirani u zračnim lukama Dubaija gdje je zračni prostor zatvoren zbog sigurnosnih razloga te da nemaju nikakvih informacija ni potporu velepolslanstva.

