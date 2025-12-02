u moskvi
U tijeku sastanak Witkoffa i Putina, Zelenski: Tri su glavne točke
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će američko izaslanstvo, koje čine posebni izaslanik SAD-a Steve Witkoff i zet Donalda Trumpa Jared Kushner, Ukrajini prenijeti prve signale odmah nakon njihovog sastanka s Vladimirom Putinom u Kremlju.
Govoreći na konferenciji za medije u Dublinu, Zelenski je potvrdio da se američka delegacija, kao nastavak razgovora koji su ranije vođeni na Floridi, u utorak sastaje s ruskim predsjednikom u Moskvi. Prema njegovim riječima, Kijev očekuje konkretne poruke izravno nakon tog susreta.
„Čekat ćemo relevantne signale. Oni nam žele odmah po završetku sastanka podnijeti izvještaj. Vjerujem da će budućnost i daljnji koraci ovisiti upravo o tim signalima. Situacija bi se mogla mijenjati tijekom dana, možda čak i iz sata u sat“, poručio je Zelenski, a prenosi Ukrajinska pravda.
BREAKING: President Putin blames Europe for 'hindering peace plan talks'.— Sky News (@SkyNews) December 2, 2025
He adds that if Europe wants to fight a war, then Russia is ready now.https://t.co/zd0OS1nNNc
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8uey9R2uC1
"Sve ovisi o današnjim razgovorima"
Istaknuo je i kako postoji mogućnost još jednog susreta između ukrajinskoga i američkoga izaslanstva. „Ako se pokaže da signali idu u smjeru poštene suradnje s našim partnerima, tada bismo se vrlo brzo mogli ponovno sastati. Na kojoj razini – to ćemo tek vidjeti.
Steve Witkoff, Jared Kushner, and Kirill Dmitriev walking through central Moscow after dining in a restaurant ahead of talks with Putin. pic.twitter.com/0vbKJAPdLH— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 2, 2025
Ako signali omoguće donošenje globalnih, ali brzih odluka, razina sastanka će biti viša. Dijalog postoji, puno je razgovora, ali trebamo i rezultate“, naglasio je.
Zelenski je dodao da je spreman sastati se s predsjednikom Donaldom Trumpom, ali je istaknuo da „sve ovisi o današnjim razgovorima“.
Podsjetimo, 1. prosinca Zelenski je, zajedno s liderima Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, održao telefonski razgovor s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Rustemom Umerovom, tajnikom ukrajinskoga Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu te šefom pregovaračkog tima Ukrajine. Razgovor je održan uoči Witkoffova sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji se odvija u trentku pisanja ovog teksta.
Tri teme "najosjetljiviji izazovi"
Ukrajinski predsjednik na konferenciji za novinare u Dublinu s irskim premijerom Micheálom Martinom, iznio je nekoliko dodatnih detalja o prilagođenom američko-ukrajinskom mirovnom planu, za koji je potvrdio da je sveden na 20 točaka.
Ukrajinski predsjednik rekao je da trenutačno nije spreman otkriti „sve točke plana“. No objasnio je koje su tri teme „najosjetljivije i najteže, najveći izazovi“:
- teritorijalni ustupci
- korištenje zamrznute ruske imovine – Zelenski je poručio da ta tema zahtijeva odluke europskih lidera jer se imovina nalazi u Europi te da on ne može govoriti u njihovo ime
- „koalicija voljnih“, odnosno savez država spremnih podržati budući mirovni sporazum za Ukrajinu
