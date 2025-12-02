U tijeku sastanak Witkoffa i Putina, Zelenski: Tri su glavne točke

„Čekat ćemo relevantne signale. Oni nam žele odmah po završetku sastanka podnijeti izvještaj. Vjerujem da će budućnost i daljnji koraci ovisiti upravo o tim signalima. Situacija bi se mogla mijenjati tijekom dana, možda čak i iz sata u sat“, poručio je Zelenski, a prenosi Ukrajinska pravda.