UZROK JOŠ NEPOZNAT
Vatrena stihija na jugu Norveške: U požaru uništeno više od 50 kuća
Više od 50 kuća uništeno je u petak u požaru u blizini Drammena na jugu Norveške, dok se vatrogasci uz pomoć helikoptera bore s vatrenom stihijom koju otežava snažan vjetar, izvijestila je agencija Reuters.
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Gusti crni dim prekrio je područje udaljeno oko 50 kilometara zapadno od Osla, no zasad nema izvješća o poginulima ni nestalim osobama. Požar je zahvatio stambeno naselje s kućama u nizu.
U gašenju sudjeluje najmanje 60 vatrogasaca, a dodatne snage stižu iz okolnih regija. U pomoć su poslani i helikopteri koji sudjeluju u gašenju požara iz zraka.
Policija je evakuirala stotine stanovnika dok se požar nastavio širiti i prema okolnoj šumi.
Za sada nije poznato gdje je požar izbio niti što ga je uzrokovalo.
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