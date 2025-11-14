Dodijeljena nagrada "Luka Ritz" za borbu protiv vršnjačkog nasilja

"Vršnjačko nasilje postaje sve veći i veći problem, kako u Zagrebu tako i u cijeloj Hrvatskoj, ali isto tako i svijetu, to nije fenomen koji je izoliran samo za naš grad i za našu državu. Postoje isto tako i drugačiji oblici vršnjačkog nasilja, poput cyberbullyinga, koji nisu postojali prije 20-ak godina s kojima se trebamo isto tako uhvatiti ukoštac", istaknuo je Tomašević.