Uhićeno još četvero osumnjičenih za pljačku Louvrea

Svi su iz pariške regije, objavilo je tužiteljstvo, odbivši navesti detalje optužbi protiv njih prije nego što im istekne policijski pritvor. "Četiri su osobe već formalno optužene u sklopu sudske istrage otvorene 29. listopada 2025.", jednostavno je rekla Laure Beccuau. Među njima su trojica muškaraca u dobi od 35, 37 i 39 godina. Oni su osumnjičeni da su činili dio četveročlane ekipe koja je 19. listopada provalila u pariški muzej. Četvrta osoba, 38-godišnja žena, osumnjičena je za suučesništvo.