granatiranja, napadi dronovima

Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za kršenje uskrsnog primirja

Hina
Hina
12. tra. 2026. 07:09
vojno groblje, Ukrajina
AFP / IVAN STANISLAVSKY

Rusija i Ukrajina izmijenile su u subotu optužbe za kršenje uskrsnog primirja, već u prvim satima njegove primjene.

Gubernatori dviju ruskih pograničnih regija tvrde da su ukrajinski dronovi u subotu popode napali ciljeve u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, ozlijedivši pet osoba.

Glavni stožer ukrajinske vojske rekao je, pak, da su ruske snage prekršile uvjete primirja čak 469 puta, uključujući granatiranje i napade dronovima.

Primirje, koje je u četvrtak objavio ruski predsjednik Vladimir Putin, stupilo je na snagu u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu. Njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao je da će ga se pridržavati. Primirje bi trebalo trajati 32 sata. 

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o vojnim aktivnostima.

Primirje je uspostavljeno nakon što su pregovori pod vodstvom SAD-a o postizanju rješenja za rusko-ukrajinski rat zaustavljeni zbog rata na Bliskom istoku.

