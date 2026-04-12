Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za kršenje uskrsnog primirja

Rusija i Ukrajina izmijenile su u subotu optužbe za kršenje uskrsnog primirja, već u prvim satima njegove primjene.
Gubernatori dviju ruskih pograničnih regija tvrde da su ukrajinski dronovi u subotu popode napali ciljeve u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti, ozlijedivši pet osoba.
Glavni stožer ukrajinske vojske rekao je, pak, da su ruske snage prekršile uvjete primirja čak 469 puta, uključujući granatiranje i napade dronovima.
Primirje, koje je u četvrtak objavio ruski predsjednik Vladimir Putin, stupilo je na snagu u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu. Njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao je da će ga se pridržavati. Primirje bi trebalo trajati 32 sata.
Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća o vojnim aktivnostima.
Primirje je uspostavljeno nakon što su pregovori pod vodstvom SAD-a o postizanju rješenja za rusko-ukrajinski rat zaustavljeni zbog rata na Bliskom istoku.
