Ukrajinski špijuni pripremaju iznenađenje za Putina: “Neće se imati gdje sakriti”

Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS

Ukrajinski špijuni došli su do vrijednih saznanja i sad javno prijete Vladimiru Putinu i Rusima, sve preko šefa Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) i generala bojnika Vasila Maljuka.

U razgovoru za Politico, otkrio je da će Ukrajinci izvoditi diveerzantske napade na ruskom teritoriju, no nije želio govoriti o detaljima. Zapravo, dojam je da se ovakav javni istup koristi kako bi se stvorila panika među Rusima. A hoće li uspjeti, vrijeme će pokazati…

“Ne možemo otkriti planove. Oni bi trebali ostati šok za neprijatelja. Pripremamo iznenađenja. Okupatori moraju shvatiti da se neće moći sakriti. Naći ćemo neprijatelja gdje god bio, nigdje se neće moći sakriti”, rekao je Maljuk.

Logistički ciljevi i vojna sredstva na okupiranom ukrajinskom teritoriju vjerojatno će i dalje biti u fokusu, a onda bi uslijedili napadi preko granice. Možda to malo promijeni tijek rata, u kojem je došlo do stagnacije jer su se obje strane “ukopale” na stotinama kilometara dugoj bojišnici. No, bilo kakav napredak podigao bi moral Ukrajincima i možda promijenio situaciju u njihovu korist.

“Svaka od naših specijalnih operacija slijedi određeni cilj i daje rezultat. Sve to komplicira sposobnosti Rusa za vođenje rata i približava nas pobjedi”, uvjeren je Maljuk.

Poveće područje fokusa bit će Krim i Crno more, a za ispunjenje ciljeva koristit će se dronovi pod nazivom “maljuk”, što nije samo prezime generala bojnika već na ukrajinskom znači i “mali momak”. Ti dronovi nose oko 850 kilograma eksploziva i teški su za otkrivanje.

“Uz njihovu pomoć polako, ali sigurno, istiskujemo Crnomorsku flotu s Krima”, pohvalio se Maljuk.

Da njegove riječi imaju težinu, potvrđuju neke od prethodnih akcija. Primjerice, u listopadu prošle godine mornarički dronovi SBU-a napali su Sevastopoljski zaljev, oštetivši četiri ruska ratna broda. Ove su godine bespilotne letjelice pogodile dva nosača projektila, tanker, amfibijski jurišni brod te oštetile veliki vojni tegljač te najnoviji ruski izviđački i hidrografski brod.

To je prisililo Moskvu da premjesti veći dio flote iz baze u okupiranom Sevastopolju na Krimu, ostavljajući zapadni dio mora slobodnim i dopuštajući Ukrajini da nastavi koristiti svoje luke za brodarstvo. Meta koju nisu do kraja uništili je Kerčki most. Napali su ga prošle godine kamion-bombom, ali ostao je otvoren. Iako, djelomično.

“To je legitimna meta prema međunarodnom pravu i pravilima ratovanja. Uostalom, moramo uništiti logistiku neprijatelja”, dodao je Maljuk.

Naglasio je i da kad SBU planira i priprema specijalne operacije, pažljivo bira ciljeve.

“Radimo na vojnim objektima ili na onima koje neprijatelj koristi za izvršavanje vojnih zadaća. Pritom se u potpunosti pridržavamo normi međunarodnog prava. Ovo je naša zemlja i upotrijebit ćemo sve moguće metode da je oslobodimo od okupatora”, istaknuo je Maljuk i više puta napomenuo da se SBU koncentrira isključivo na vojne ciljeve.

