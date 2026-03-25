Oglas

Kamčatka

Ukrao 40 ruža iz cvjećarnice i sada mu prijeti do četiri godine zatvora

author
Hina
|
25. ožu. 2026. 12:58
Luka Antunac/PIXSELL

Muškarac je ukrao 40 ruža iz izloga cvjećarnice u gradu Jelizovu na Kamčatki, poluotoku na ruskom dalekom istoku, i pobjegao, pa mu sada prijeti do četiri godine zatvora, javljaju ruski mediji.

Oglas

Ruže je poklonio slučajnoj prolaznici na koju je naišao prilikom bijega, priopćila je policija. Policija navodi kako je utvrđeno da je muškarac bio pijan kada je prolazio pored cvjećarnice.

"Ugledavši izložene ruže, on ih je zgrabio i istrčao na ulicu. Međutim, ubrzo je shvatio da mu cvijeće koje je ukrao nije potrebno i dao ga je prolaznici", rekla je lokalna policija u izvješću o krađi, a prenijela je agencija RIA Novosti. 

Zahvaljujući snimkama nadzornih kamera, osumnjičeni 31-godišnji lokalni stanovnik, koji je otprije poznat policiji, ubrzo je uhićen.

Protiv njega je pokrenut kazneni postupak i ako bude osuđen prijeti mu do četiri godine zatvora.

Teme
Kamčatka Krađa Pijani muškarac Policija Rusija Ruže Uhićenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ