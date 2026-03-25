Ukrao 40 ruža iz cvjećarnice i sada mu prijeti do četiri godine zatvora

Muškarac je ukrao 40 ruža iz izloga cvjećarnice u gradu Jelizovu na Kamčatki, poluotoku na ruskom dalekom istoku, i pobjegao, pa mu sada prijeti do četiri godine zatvora, javljaju ruski mediji.
Ruže je poklonio slučajnoj prolaznici na koju je naišao prilikom bijega, priopćila je policija. Policija navodi kako je utvrđeno da je muškarac bio pijan kada je prolazio pored cvjećarnice.
"Ugledavši izložene ruže, on ih je zgrabio i istrčao na ulicu. Međutim, ubrzo je shvatio da mu cvijeće koje je ukrao nije potrebno i dao ga je prolaznici", rekla je lokalna policija u izvješću o krađi, a prenijela je agencija RIA Novosti.
Zahvaljujući snimkama nadzornih kamera, osumnjičeni 31-godišnji lokalni stanovnik, koji je otprije poznat policiji, ubrzo je uhićen.
Protiv njega je pokrenut kazneni postupak i ako bude osuđen prijeti mu do četiri godine zatvora.
