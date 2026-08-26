BAČVA VISKIJA
Uložio oko 150 eura pa pomislio da je napravio glupost: Danas bi mogao dobiti pravo bogatstvo
Umirovljenik iz Surreyja u Engleskoj prije 55 godina kupio je bačvu viskija za 130 funti kao ulaganje, a danas bi je mogao prodati za čak 270.000 funti.
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Umirovljenik Angus Kerr iz Surreyja kupio je 1971. godine bačvu single malt viskija Glenrothes, nadajući se da će mu ulaganje jednog dana pomoći u plaćanju školovanja njegove djece.
Danas bi bačvu, koja bi trebala biti ponuđena na prodaju za 270.000 funti, mogao unovčiti za iznos koji je i sam opisao kao "nevjerojatan". Riječ je, naime, o najstarijoj poznatoj bačvi te vrste koja još postoji.
"Ne pijem škotski viski. Da pijem, tražio bih nešto što košta 18 funti, ni penija više. To je moja razina", rekao je Kerr.
'To je bilo glupo"
Kerr, bivši trgovac robom, ispričao je da se na kupnju odlučio nakon što je čuo za tvrtku koja je prodavala bačve tek napunjenog viskija.
"Mislio sam, barem se mogu okupati u njemu ako sve propadne", rekao je za BBC Radio Surrey.
Planirao je bačvu prodati pet godina kasnije i zaraditi na njoj, no tvrtka je u međuvremenu propala, a Kerr je izgubio kontakt s njom.
"Samo sam digao ruke u zrak i pomislio: 'U redu, to je bilo glupo'", dodao je.
Ipak, nekoliko godina poslije, tada 81-godišnjeg Kerra iznenada je kontaktirala tvrtka iz Glasgowa. Obavijestili su ga da im duguje novac za skladištenje bačve.
Može prodati bačvu za veliku cifru
Kerr kaže da se tek nedavno, nakon što su ga zaokupili "posao, djeca i život općenito", ponovno zainteresirao za prodaju bačve. Obratio se brokeru Marku Littleru, a u bačvi se nalazi dovoljno viskija za približno 287 boca.
Stručnjaci koji su kušali viski ocijenili su 57-godišnje piće kao "apsolutno fantastično", tvrdi Kerr.
"Mogao je izgubiti udio alkohola ili završiti s previše okusa hrastovine i postati grozan, tako da je velika sreća što se to nije dogodilo", dodao je.
"Sada moramo pronaći Elona Muska, Jeffa Bezosa ili nekoga kome je 270.000 funti samo sitniš", kazao je.
Kada je riječ o tome na što bi potrošio novac od prodaje, Kerr kaže da s djecom i osmero unučadi ne bi imao "nikakvih problema pronaći dom za taj novac".
"Ali danas novac prilično brzo nestane", dodao je.
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