Ultimatum Europskog parlamenta Ursuli von der Leyen: Promijenite proračun ili ćemo ga odbiti!

U nacrtu pisma, koje je još u procesu finalizacije, od Komisije se traži da revidira svoj prijedlog, objavljen u srpnju, kako bi bio u skladu sa stajalištima Europske pučke stranke (EPP, desni centar) kojoj pripada i sama Von der Leyen, Socijalista i demokrata (S&D, lijevi centar), liberalne skupine Renew Europe (Obnovimo Europu) i Zelenih. Oni čine većinu u Europskom parlamentu, koji mora odobriti proračun.