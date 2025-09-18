Želi li EPP doista glasati s krajnjom desnicom? Politico: "5 stvari koje smo naučili iz podataka"

Mnoga plenarna glasovanja na kojima su EPP i ECR bili zajedno protiv socijalista odnosila su se na neobvezujuće tekstove poput rezolucija o kršenjima ljudskih prava. Međutim, skupine su se udružile i u nekoliko glasovanja koja su mijenjala zakonodavstvo, uključujući zakon kojim se ublažava zaštita vukova. EPP “nastoji pronaći konsenzus u centru” i “velika većina glasovanja dobiva se” ondje, rekao je nizozemski zastupnik u EP-u Jeroen Lenaers, glavni bič kluba EPP-a. No, Lenaers je dodao: “Nećemo mijenjati vlastite pozicije na temelju toga tko bi mogao ili ne bi mogao glasati za njih.”

