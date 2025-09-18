ANALIZA
Želi li EPP doista glasati s krajnjom desnicom? Politico: "5 stvari koje smo naučili iz podataka"
Evo što pokazuje analiza glasovanja na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u prvoj godini mandata. Godinu dana nakon što su izbori 2024. osnažili desne snage u Europskom parlamentu, podaci pokazuju da se ne udružuju često - ali pobjeđuju kada to učine.
Tradicionalna centristička većina u Parlamentu, koju čine Europska pučka stranka (EPP), Progresivni savez socijalista i demokrata (S&D) te liberalni Renew, našla se pod pritiskom kada su prošlogodišnji izbori za EU donijeli jasne uspjehe EPP-u, desno orijentiranim Europskim konzervativcima i reformistima (ECR) i krajnjoj desnici, uz istodobno smanjenje broja zastupnika liberala i Zelenih.
To je dovelo do pojačanih napetosti među političkim skupinama, pri čemu su socijalistički i liberalni zastupnici optuživali EPP da se udružuje s krajnje desnim frakcijama kako bi progurao mjere — sukob koji je bio u središtu pozornosti ovog ljeta tijekom izglasavanja nepovjerenja predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen.
EPP se “igra vatrom i opeći će se”, rekao je za POLITICO malteški zastupnik u EP-u Alex Agius Saliba, prvi potpredsjednik kluba S&D.
Kako bi procijenili te zabrinutosti godinu dana nakon početka novog saziva, POLITICO je analizirao glasovanja na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta na temelju zapisa o glasovima koji su se smatrali odlučujućima za svaki zakonodavni akt, a koji su registrirani na platformi POLITICO Pro.
1. Velika koalicija je živa i zdrava
S prvom godinom novog mandata iza nas, velika koalicija nije ni izbliza “pokopana”.
POLITICO-va analiza zapisa o plenarnim glasovanjima pokazuje da su EPP, S&D i Renew i dalje u velikoj većini odlučujućih plenarnih glasovanja glasali jednako. U prethodnom sazivu to su činili u 90 posto zabilježenih glasovanja. U novom Parlamentu taj se udio zasad tek neznatno smanjio na 88 posto. Renew je tipično bio dio te većine.
2. EPP i ECR bili su sporadični saveznici …
Statistika ne ukazuje na to da je EPP razvio novu naviku udruživanja s desno orijentiranim ECR-om protiv S&D-a na plenarnoj sjednici. Prema podacima POLITICO-a, EPP je glasao s ECR-om, a protiv S&D-a u oko 6 posto konačnih plenarnih glasovanja — isto kao i u prošlom sazivu.
Ono što se promijenilo jest da su EPP i ECR u većem broju tih glasovanja pobijedili nego prije. Mali broj glasovanja u ovom sazivu do sada znači da bi buduća glasovanja mogla preokrenuti njihov pobjednički niz. Ipak, taj pomak odražava jaču prisutnost konzervativnih i desnih stranaka u Hemiciklu nakon prošlogodišnjih izbora, što je EPP-u otvorilo vrata da pobijedi uz potporu desnice.
Mnoga plenarna glasovanja na kojima su EPP i ECR bili zajedno protiv socijalista odnosila su se na neobvezujuće tekstove poput rezolucija o kršenjima ljudskih prava. Međutim, skupine su se udružile i u nekoliko glasovanja koja su mijenjala zakonodavstvo, uključujući zakon kojim se ublažava zaštita vukova. EPP “nastoji pronaći konsenzus u centru” i “velika većina glasovanja dobiva se” ondje, rekao je nizozemski zastupnik u EP-u Jeroen Lenaers, glavni bič kluba EPP-a. No, Lenaers je dodao: “Nećemo mijenjati vlastite pozicije na temelju toga tko bi mogao ili ne bi mogao glasati za njih.”
Socijalistički zastupnici, međutim, inzistiraju da se unutar EPP-a dogodila dublja promjena. Agius Saliba kaže da EPP “koristi potporu krajnje desnice da bi ostvario svoje ciljeve u pregovorima u kojima se oblikuju politike EU-a” umjesto da “radi na kompromisu unutar centrističke platforme von der Leyen”. Dodao je da se EPP udružio s krajnjom desnicom na razini odbora i u upravnim tijelima Parlamenta.
“To je stvarnost s kojom se suočavamo, to je stvarni zaokret koji smo uočili ja i moje kolege zastupnici u ovom sazivu”, rekao je Agius Saliba.
3. … ali i S&D i ECR glasaju zajedno
Unatoč kritikama na račun EPP-a, i S&D redovito se nađu u istom taboru s desnim ECR-om. Prema brojkama o glasovanjima na plenarnoj sjednici u prvoj godini novog Parlamenta, socijalisti su glasali s ECR-om, a protiv EPP-a otprilike jednako često kao što je EPP glasao protiv S&D-a — i znatno češće nego u prethodnom sazivu.
No, dok su EPP i ECR zajedno glasali o nekoliko politički nabijenih tekstova, glasovanja u kojima su S&D i ECR bili na istoj strani bila su, uglavnom, tehničke naravi. U njih su ulazile provedbene odluke o odobrenju proizvoda za jedinstveno tržište EU-a ili postavljanju standarda za količinu toksičnih tvari dopuštenih u određenim proizvodima.
Skupina ECR “zastupa i donosi politike koje odražavaju stavove europskih građana i poduzeća”, rekao je u pisanoj izjavi talijanski zastupnik Nicola Procaccini, supredsjednik skupine. Dodao je: “Ako druge skupine sa zakašnjenjem prihvaćaju našu poziciju, tim bolje.”
No Agius Saliba iz S&D-a odbacio je takvo tumačenje, rekavši da “igra brojki” u plenarnoj dvorani ne odražava činjenicu da “mogu postojati suprotne motivacije da se obori izvješće ili amandman u plenarnoj”. “Za S&D to može značiti da postignuti kompromis nije dovoljno progresivan, dok krajnja desnica glasa iz potpuno drugih razloga i s drugačijom motivacijom”, rekao je.
4. Desni blok ima brojke — ali ne i naviku zajedničkog glasanja
Koalicija svih desnih skupina koje glasaju protiv socijalista i liberala također bi mogla ubirati plodove nove ravnoteže snaga u Parlamentu — iako su takva glasovanja i dalje rijetka.
Tzv. “venezuelska većina” — nazvana po rezoluciji o kršenjima vladavine prava u toj južnoameričkoj zemlji u kojoj su EPP, ECR, krajnje desničarski Patriots for Europe i krajnje desničarska Europe of Sovereign Nations prvi put glasali zajedno — bila je rijetkost u prošlom sazivu. U aktualnom hemiciklu ostala je također iznimka.
Iako je bilo tek nekoliko glasovanja na kojima se desni blok grupirao, njihove pobjede u novom sazivu odražavaju povećanu političku težinu u Hemiciklu.
5. Patriotsi i dalje izolirani
Dok je ECR postao učestaliji dio većina u Parlamentu, jaz s još desnije pozicioniranim zastupnicima zapravo se čini većim.
Nova skupina Patriots for Europe apsorbirala je mnoge nacionalne stranke koje su u prethodnom Parlamentu činile krajnje desničarsku skupinu Identitet i demokracija, poput francuskog Nacionalnog okupljanja. Ali zasad, brojevi s plenarne sjednice u ovom sazivu sugeriraju da su Patriotsi rjeđe glasali s EPP-om ili S&D-om nego njihovi prethodnici.
No zapamtite: Nije sve u plenarnoj sjednici
Relativno mali broj konačnih plenarnih glasovanja koja su se održala od izbora znači da se neki rani pomaci u podacima i dalje mogu preokrenuti tijekom sljedećih godina mandata ovog Parlamenta. A konačna plenarna glasovanja, koja služe kao podaci za ovaj tekst, predstavljaju tek završnu fazu odlučivanja u Parlamentu. Prije toga postoji mnogo koraka u oblikovanju politika u kojima zastupnici glasaju, poput sjednica odbora.
Postoje i posebna tijela, prije svega Konferencija predsjednika, koja donose važne odluke o unutarnjem funkcioniranju i dnevnom redu Parlamenta. Nakon izbora za EU, ravnoteža snaga u svim tim tijelima također se pomaknula udesno — i upravo u tim forumima socijalisti i liberali optužuju EPP da se oslanja na glasove krajnje desnice kako bi progurao svoje prioritete umjesto da se dogovara s centrom.
