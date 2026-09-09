"djed nacije"
Norveška se oprašta od kralja Haralda V.: "Učinio je humanim ono što je bilo formalno"
Norveška je u srijedu minutom šutnje na pokopu Haralda V. odala počast pokojnome kralju, modernoj figuri koja je povezivala ljude usred niza skandala koji su obilježili kraj njegove vladavine.
Njegov sin i prijestolonasljednik Haakon VIII. je, zajedno s Volodimirom Zelenskim, princom Williamom i brojnim drugim stranim dostojanstvenicima, stajao je u tišini u luteranskoj katedrali u Oslu u spomen na Haralda koji je umro 28. kolovoza u dobi od 89 godina.
Pogrebna povorka napustila je kraljevsku palaču sat vremena ranije. Kraljev lijes prekriven kraljevskom zastavom postavljen je na vojnu lafetu kojom je prevezen kroz norvešku prijestolnicu. Na ulicama su se okupile tisuće Haraldovih sugrađana da bi mu odali posljednju počast nakon čega su posmrtni ostaci kralja ispraćeni na njegovo posljednje počivalište.
"Bio je kralj praktički čitav moj život. Mislio sam da je ispravno da danas dođem ovdje jer sam imao priliku", rekao je AFP-u Anders Aanerud, 37-godišnji općinski službenik.
Haakon VIII., njegova djeca, prijestolonasljednica Ingrid Alexandra i princ Sverre Magnus, kao i njegova sestra Märtha Louise, zajedno s drugim visokim stranim državnicima i dostojanstvenicima pješice su pratili lijes.
Samo su Haraldova udovica, kraljica Sonja (89) i nova kraljica Mette-Marit koja se oporavlja od transplantacije pluća u lipnju, od Kraljevske palače do katedrale u Oslu putovale automobilom.
Dopuštenje da prisustvuje pokopu dobio je i Mette-Maritin sin iz prvog braka, Marius Borg Høiby, koji je u kućnom pritvoru do sudske žalbe. U lipnju je, među ostalim osuđen za silovanje i napad.
Sarkofag od 1,7 milijiuna eura
Nakon vjerske službe i preleta četiriju borbenih zrakoplova F-35 u formaciji "nestalog čovjeka" nad katedralom, lijes je prevezen do crkve u dvorcu Akershus, a zatim se spušta u kriptu kraljevskoga mauzoleja uz sarkofage Haraldovih roditelja, baka i djedova.
Sam Harald počivat će u sarkofagu vrijednom 1,7 milijuna eura, čiji izgled ostaje strogo čuvana tajna. Nakon završetka pokopa zastave će se ponovno podići, a crkvena zvona u cijeloj će zemlji zvoniti sat vremena.
U gradu je mobilizirano oko 3000 policajaca i 3500 vojnika, a uvedena su i iznimna ograničenja u zračnom prometu.
Osim ukrajinskog predsjednika i nasljednika britanskog prijestolja, među prisutnima su bili predstavnici skandinavske kraljevske obitelji, španjolski, belgijski i nizozemski kraljevski parovi, japanski prijestolonasljednik, njemački i finski predsjednici te francuski i tajlandski premijeri.
Nakon što je stupio na prijestolje 1991. Harald je do smrti bio najdugovječniji monarh u Europi. Uvijek je odbijao abdicirati unatoč brojnim zdravstvenim problemima i bio je iznimno popularan među svojim sugrađanima.
"Učinio je humanim ono što je bilo formalno", rekao je norveški premijer Jonas Gahr Støre u svom govoru. Harald je ostavio trajan dojam slaveći raznolikost u govoru iz 2016. godine kada je pokazao koliko je Norveška otvorena i tolerantna zemlja.
"Norvežani su djevojke koje vole djevojke, mladići koji vole mladiće i mladići i djevojke koji se vole međusobno. Norvežani vjeruju u Boga, Alaha, svemir i ni u što od toga", kazao je tada.
Ponovno oživljena monarhija
Nakon često višesatnog čekanja, u zadnjih je nekoliko dana pokraj lijesa pokojnog kralja prošlo više od 46.000 Norvežana. Trg pred kraljevskom palačom prekriven je cvijećem, svijećama, crtežima, porukama i zastavicama u čast "djeda nacije".
"Bio nam je poput voljenog djeda obitelji koji je prihvaćao svu svoju djecu i unuke, bez obzira na njihov izgled ili uvjerenja", rekao je AFP-u student Arthur Fosheim, dodavši da je "Harald doista utjelovljavao duh integracije i multikulturalne Norveške".
Gotovo 72 posto Norvežana kaže da podržava monarhiju, što je porast od osam postotnih bodova u usporedbi s prethodnim istraživanjem provedenim u svibnju i prema anketi provedenoj nakon kraljeve smrti i objavljenoj prošli tjedan. Podrška monarhiji pala je na najnižu točku u veljači kada je iznosila 60 posto.
U tom je razdoblju kraljevska obitelj prolazila kroz niz skandala: Mette-Marit je bila na meti kritika zbog svojih prošlih veza s američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom i zbog pravnih problema s kojima je suočen njezin sin.
I dok je Haakon VIII. (53) vrlo popularan u zemlji, mišljenja o novoj kraljici i dalje su u Norveškoj vrlo podijeljena.
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