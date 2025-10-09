Oglas

UN: Oko 170.000 tona humanitarne pomoći čeka ulaz u Pojas Gaze

Hina
09. lis. 2025. 14:10
Gaza
AFP / JACK GUEZ

Oko 170.000 tona pomoći pripremljeno je i čeka dostavu u Pojas Gaze, rekao je u četvrtak u Ženevi glasnogovornik Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), nakon objave početnog dogovora o okončanju borbi u Gazi.

Čim izraelske vlasti koje kontroliraju pristup ratnoj zoni daju zeleno svjetlo, te se zalihe mogu dostaviti ljudima, rekao je. Zalihe uključuju hranu, lijekove, šatore i drugu hitno potrebnu pomoć.

Ranije ovog tjedna, OCHA je izjavila da izraelske vlasti nisu odobrile ili su blokirale ukupno 45 posto njihovih registriranih konvoja pomoći od početka rata u listopadu 2023.

Kako bi se dopremila pomoć civilnom stanovništvu, OCHA-i su potrebni otvoreni granični prijelazi, jamstva da se humanitarni radnici i oni kojima je pomoć potrebna mogu sigurno kretati, vize za strano osoblje i neograničen ulazak pomoći, rekao je glasnogovornik.

Također je rekao da se privatni sektor u Pojasu Gaze mora što prije oživjeti.

Gaza Izrael UN humanitarna pomoć

