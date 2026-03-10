UN: Ruska deportacija ukrajinske djece predstavlja zločin protiv čovječnosti

"U ovom izvješću, Povjerenstvo je zaključilo da su zločini protiv čovječnosti i ratni zločini ruskih vlasti bili usmjereni na djecu, koja su neke od najranjivijih žrtava. Ti zločini imaju trajne posljedice na njihove živote i budućnost", prema izvješću koje će u četvrtak biti predstavljeno Vijeću UN-a za ljudska prava (UNHRC) u Ženevi.