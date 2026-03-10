UN: Ruska deportacija ukrajinske djece predstavlja zločin protiv čovječnosti

Istraga Ujedinjenih naroda u utorak je utvrdila da deportacija i premještanje ukrajinske djece koju ruske vlasti provode od invazije Moskve na Ukrajinu 2022. predstavljaju zločine protiv čovječnosti.
"U ovom izvješću, Povjerenstvo je zaključilo da su zločini protiv čovječnosti i ratni zločini ruskih vlasti bili usmjereni na djecu, koja su neke od najranjivijih žrtava. Ti zločini imaju trajne posljedice na njihove živote i budućnost", prema izvješću koje će u četvrtak biti predstavljeno Vijeću UN-a za ljudska prava (UNHRC) u Ženevi.
Izvješće Neovisnog međunarodnog istražnog povjerenstva o Ukrajini je proučavalo slučajeve 1205 djece iz pet ukrajinskih oblasti te utvrdilo da se 80 posto njih još uvijek nije vratilo u svoju domovinu.
Ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija nezakonito deportirala ili prisilno raselila preko 19.500 djece u Rusiju ili Bjelorusiju, što bi predstavljalo kršenje Ženevskih konvencija.
Prošlogodišnje istraživanje, koje su financirale Sjedinjene Američke Države, pokazalo je da je Rusija proširila svoje programe reedukacije deportirane djece.
"Deportacije i premještanja su se zbila na raznim lokacijama diljem šireg geografskog područja u dijelovima Ukrajine pod ruskom okupacijom nakon što su zabilježeni redoviti obrasci ponašanja, što upućuje na to da je riječ o sustavnim i raširenim postupcima", ističe se u izvješću.
Rusija poriče da je otimala djecu protiv njihove volje te tvrdi da je evakuirala one ljude koji su to zatražili kako bi ih sklonila iz ratnog područja.
