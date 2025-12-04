UN usvojio rezoluciju o povratku otete ukrajinske djece. Rusija i još 11 zemalja glasale protiv

Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je nalog za uhićenje Putina u ožujku 2023., optužujući ga za ratni zločin ilegalne deportacije stotina djece iz Ukrajine, potez koji je Rusija odbacila kao "skandalozan i neprihvatljiv". Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu desetaka tisuća djece i njihovo prebacivanje u Rusiju ili na teritorij koji je okupirala Rusija bez pristanka njihovih obitelji ili skrbnika.