Upozorenje građanima na novi soj zarazne bolesti: "Vidimo da se širi"

Britanski zdravstveni dužnosnici pozvali su sve koji ispunjavaju uvjete da se cijepe protiv mpoxa, budući da se određeni soj bolesti širi u europskim zemljama.
Oglas
Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) upozorila je na manji broj lokalno stečenih slučajeva soja mpoxa poznatog kao “clade Ib” u SAD-u, Španjolskoj, Italiji, Nizozemskoj i Portugalu – slučajeva koji nisu povezani s putovanjima u zemlje gdje je prijenos već ranije zabilježen, piše Independent.
Agencija navodi da to upućuje na širenje bolesti u zajednici na globalnoj razini.
Većina novih slučajeva identificiranih u Europi i SAD-u zabilježena je među gay, biseksualnim muškarcima i muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM) – populaciji u kojoj se, prema UKHSA, ovaj soj ranije nije prenosio.
Međutim, zasad nema dokaza o širenju unutar MSM zajednice, jer su svi slučajevi – osim jednog kod kojeg nije bilo moguće utvrditi izvor zaraze – povezani s putovanjima u zemlje u kojima postoji prijenos u zajednici.
Poziv na cijepljenje
UKHSA je pozvala sve koji ispunjavaju uvjete da se cijepe u sklopu redovitog britanskog programa cijepljenja protiv mpoxa. Cijepljenje se preporučuje osobama koje:
- imaju više spolnih partnera,
- sudjeluju u grupnom seksu,
- posjećuju prostore u kojima se održavaju seksualni događaji.
„Način na koji se mpox i dalje širi globalno podsjetnik je svima da dođu po cjepivo ako su kvalificirani“, izjavila je dr. Katy Sinka, voditeljica odjela za spolno prenosive infekcije pri UKHSA.
„Iako je mpox za mnoge blaga infekcija, može biti i vrlo ozbiljna. Cijepljenje je dokazan i učinkovit način zaštite od težih oblika bolesti, stoga molim sve koji ispunjavaju uvjete – cijepite se.“
Učinkovitost cjepiva i simptomi bolesti
Cjepivo pruža oko 75–80% zaštite protiv soja ‘clade II’, a iako još nema studija o učinkovitosti protiv soja ‘clade Ib’, očekuje se da će cjepivo pružati sličnu razinu zaštite.
Mpox je uglavnom blaga infekcija, no u pojedinim slučajevima može biti teža. Najčešći simptomi uključuju:
- osip na koži ili gnojne lezije koje mogu trajati 2–4 tjedna,
- vrućicu, glavobolju, bolove u mišićima i leđima,
- umor i otečene limfne čvorove.
Podsjetnik iz zajednice
Richard Angell, izvršni direktor organizacije Terrence Higgins Trust, rekao je:
„Posljednja epidemija mpoxa 2022. godine posebno je teško pogodila gay, bi i druge muškarce koji imaju spolne odnose s muškarcima.
Iako se bolest opisuje kao ‘blaga’, oni koji su imali osip po licu i tijelu – uključujući osjetljiva i intimna područja – znaju koliko je to neugodno i bolno. Tada nismo bili spremni na epidemiju i bilo je teško brzo pokrenuti potrebne mjere, ali ovaj put imamo državno financiran program cijepljenja za gay i bi muškarce.
Snažno potičemo sve koji imaju više partnera, sudjeluju na seks zabavama ili posjećuju seks-klubove da se cijepe.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas