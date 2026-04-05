U uličicama jeruzalemskoga Staroga grada, inače punima života, u nedjelju ujutro je vladala tišina u povodu Uskrsa - najveći kršćanski blagdan ove je godine zasjenjen ratom i strogim ograničenjima pristupa bazilici Svetoga groba.
U blizini bazilike, izgrađene prema predaji na mjestu gdje kršćani smještaju Isusovo raspeće, polaganje u grob i uskrsnuće, barikade izraelske policije propuštaju vjernike kojima je dopušten prilaz. Trgovine su zatvorene. U zoru se tek nekoliko silueta kretalo još vlažnim kamenim ulicama.
"Sretan Uskrs", uzviknuo je na talijanskom jeziku oko 7,30 sati jeruzalemski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, ulazeći u baziliku Svetoga groba u pratnji male skupine vjerskih dostojanstvenika, zabilježili su novinari AFP-a. Napolju je nekoliko vjernika, koje su držali na udaljenosti, pokušavalo pristupiti svetištu.
Mjere sigurnosti pojačane su u uskim ulicama utvrđenoga Starog grada, svetog mjesta za Židove, kršćane i muslimane, smještenog u Istočnom Jeruzalemu, palestinskom dijelu koji je Izrael okupirao 1967. godine, a potom de facto anektirao.
"Kako mi možete reći da ne mogu ići u crkvu? To je neprihvatljivo", ogorčeno je rekao jedan katolik koji je došao iz Tel Aviva, a kojemu je ovaj posjet godišnja tradicija.
Izraelske vlasti pozivaju se na sigurnosne razloge u kontekstu rata na Bliskom istoku, koji je počeo krajem veljače izraelsko-američkim napadima na Iran.
"Svima nam je vrlo teško jer je ovo naš blagdan. Doista je teško željeti moliti, doći ovamo i ne pronaći ništa. Sve je zatvoreno", kaže sa suzama u očima Christina Toderas, 44-godišnjakinja pristigla iz Rumunjske. Poput mnogih drugih vjernika, bit će prisiljena pratiti misu putem televizije.
"Razumijemo sigurnosne mjere", rekao je velečasni Bernard Poggi, koji se priprema predvoditi misu u crkvi blizu svetog mjesta. "No, sve više primjećujemo da se one ne primjenjuju ujednačeno."
Izraelska je policija prošle nedjelje spriječila kardinala Pierbattistu Pizzaballu da pristupi bazilici Svetoga groba na Cvjetnicu, što je izazvalo ogorčene reakcije u inozemstvu, nakon čega je premijer Benjamin Netanyahu naredio da mu se dopusti ulazak.
Od početka rata 28. veljače, ostaci iranskih projektila ili presretača padali su u Starom gradu, osobito u blizini bazilike Svetoga groba, džamije Al-Akse i u Židovskoj četvrti.
Pravoslavci, koji čine većinu među palestinskim kršćanima, Uskrs će proslaviti 12. travnja.
