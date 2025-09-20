VIDEO / Društvenim mrežama širi se snimka BBB-a, navijači patroliraju Dubravom

Podsjetimo, PU zagrebačka potvrdila je da je do sada identificirano šest maloljetnika povezanih s brutalnim napadom na grupu dječaka u Retkovcu 6. rujna. Troje ih je mlađe od 14 godina i ne mogu kazneno odgovarati, dok su ostali predani nadležnim institucijama – dvoje je smješteno u Centar Dugave, a jedan je nakon ispitivanja pušten na slobodu. U Dubravi je u proteklim tjednima zabilježeno više incidenata, a zabrinuti roditelji odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima, prenosi Večernji list.