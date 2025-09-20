Oglas

"Bravo"

VIDEO / Društvenim mrežama širi se snimka BBB-a, navijači patroliraju Dubravom

author
N1 Info
|
20. ruj. 2025. 09:35
Dubrava
Screenshot/TikTok

Društvenim mrežama širi se video u kojem se vidi kako pripadnici Bad Blue Boysa patroliraju Dubravom nakon nedavnih napada na maloljetnike.

Oglas

Navijači su prošetali kvartom kako bi zaštitili djecu, a komentari Zagrepčana redom su pozitivni: "Bravo BBB, ne dajte da huligani zavladaju kvartom. Čuvajte djecu i zaustavite nasilje“, "Ajmo Boysi, pokažite im". No, jedan je korisnik ironično primijetio: "A vidiš sada ima policije...“

@helena.ancic

Idemo Dubrava za djecu 28.9. Vidimo se tamo ljudi ❤️❤️❤️❤️❤️

♬ Za Grad Kojeg Imam Rad' - Marin Ivanović

Podsjetimo, PU zagrebačka potvrdila je da je do sada identificirano šest maloljetnika povezanih s brutalnim napadom na grupu dječaka u Retkovcu 6. rujna. Troje ih je mlađe od 14 godina i ne mogu kazneno odgovarati, dok su ostali predani nadležnim institucijama – dvoje je smješteno u Centar Dugave, a jedan je nakon ispitivanja pušten na slobodu. U Dubravi je u proteklim tjednima zabilježeno više incidenata, a zabrinuti roditelji odlučili su pratiti djecu u svakodnevnim aktivnostima, prenosi Večernji list.

Najavili su i prosvjed za 28. rujna, poručujući da žele sigurnost za najmlađe. Policija je priopćila da postupa po svim dojavama te pozvala građane da svako nasilje odmah prijave na 192.

Teme
Bad Blue Boys Dubrava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ