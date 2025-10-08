Marko Babić
Vanjskopolitički analitičar: Europskoj uniji prijete dva izvora destabilizacije
Gost Novog dana bio je Marko Babić, vanjskopolitički analitičar i predavač na Sveučilištu Libertas. S Hrvojem Krešićem razgovarao je o političkoj situaciji unutar Europske unije i pojedinim državama članicama, odnosno o posljedicama koje takva situacija ima na ekonomske, ali i energetske odnose unutar same Unije.
Babić je utvrdio da Uniji prijete dva različita izvora destabilizacije: prvenstveno vanjski u vidu ruske agresije na Ukrajinu koja se prelijeva na unutarnje odnose između država članica, odnosno u vidu serije sukoba na Bliskom istoku."
"Drugi je unutarnji koji se tiče odnosa unutar samih država članica gdje dolazi do sve većih promjena koje predstavljaju izazov za projekt EU-a i vodstvo političkih institucija Unije u Bruxellesu, poput rezultata posljednjih parlamentarnih izbora u Češkoj. Pravi problemi za Uniju mogli bi početi ako do takvih promjena krene dolaziti u dvije najveće države članice EU-a, a to su Francuska I Njemačka, za što na tamošnjim nacionalnim političkim scenama već postoje pretpostavke za to!, zaključuje Babić.
Što sve to znači za planiranje idućeg višegodišnjeg financijskog okvira Unije te što tu može očekivati Hrvatska, pogledajte u videu.
