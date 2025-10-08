Vanjskopolitički analitičar: Europskoj uniji prijete dva izvora destabilizacije

"Drugi je unutarnji koji se tiče odnosa unutar samih država članica gdje dolazi do sve većih promjena koje predstavljaju izazov za projekt EU-a i vodstvo političkih institucija Unije u Bruxellesu, poput rezultata posljednjih parlamentarnih izbora u Češkoj. Pravi problemi za Uniju mogli bi početi ako do takvih promjena krene dolaziti u dvije najveće države članice EU-a, a to su Francuska I Njemačka, za što na tamošnjim nacionalnim političkim scenama već postoje pretpostavke za to!, zaključuje Babić.