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Bratstvo svetog Pija X.

Vatikan izopćio šest biskupa

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Hina
|
02. srp. 2026. 11:14
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Pope Leo XIV, next to Archbishop of Madrid Jose Cobo Cano, holds a prayer vigil at Plaza de Lima during his apostolic journey in Madrid, Spain, June 6, 2026.
Ilustracija: REUTERS/Mohammed Salem

Vatikan je u četvrtak potvrdio izopćenje šest biskupa iz Bratstva svetog Pija X., formalizirajući "raskol" ovog tradicionalističkog pokreta s Rimom.

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"Sveti službenici koji pripadaju Bratstvu svetog Pija X. vrše čin raskola", a vjernici laici koji ga se "formalno pridržavaju moraju se smatrati raskolnicima i izopćenima", navodi se u dekretu Dikasterija za nauk vjere.

Ova katolička zajednica, koju je osnovao francuski biskup Marcel Lefebvre i koja broji otprilike 600.000 članova diljem svijeta, zaredila je u srijedu u Švicarskoj četvoricu biskupa.

Bratstvo svetog Pija X. u potpunosti odbacuje promjene u Crkvi od Drugog vatikanskog koncila (1962.-1965.), koje su duboko transformirale tu instituciju.

Njegovi sljedbenici pridržavaju se strogog tumačenja doktrinarne i liturgijske tradicije, posebno tridentske mise, koju svećenik, okrenut kongregaciji leđima, drži na latinskom jeziku.

Pisao im papa Lav

U srijedu je tako Bratstvo ponovno održalo ređenje biskupa, koje se smatra "raskolničkim", a koje je i dovelo do početnog prekida s Vatikanom 1988. godine, izrazivši žaljenje što je moralo djelovati bez papina odobrenja.

"Molim vas od srca: preispitajte svoju odluku!", pisao im je papa Lav XIV. ovog tjedna, naglašavajući da u slučaju "raskolničkog čina", sakramente poput braka ili ispovijedi koje daju ti biskupi Katolička Crkva više neće priznavati.

Četiri nova biskupa: francuski svećenici Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier, američki Michael Goldade i švicarski Pascal Schreiber tako su postali izopćeni, kao i dva biskupa koje je Bratstvo dosad imalo, Alfonso de Galarreta i Bernard Fellay.

Dikasterij za nauk vjere u četvrtak je rekao da se "klerike i vjernike laike opominje da se ne drže.... Bratstva svetog Pija X., jer bi se time podvrgli kazni izopćenja".

Kao i 1988., biskupi su zaređeni bez dodijeljene jurisdikcije, što, prema Bratstvu, isključuje raskol i izopćenje. No, Vatikan smatra da ređenje biskupa bez papina pristanka dovodi do automatskog izopćenja biskupa (i zaređenih i onih koji zaređuju) i to karakterizira kao "raskolnički čin".

Teme
vatikan

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