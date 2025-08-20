Oglas

Većina Amerikanaca smatra da treba priznati palestinsku državu

Hina
20. kol. 2025. 16:43
A protester holds a Palestinian flag during a rally called by several French organisations in support of Palestinian people at Place de la Republique in Paris
AFP or licensors

Pedeset i osam posto Amerikanaca smatra da bi svaka članica UN-a trebala priznati palestinsku državu, pokazuje anketa Reuters/Ipsosa u srijedu.

Trideset i osam ispitanika ne slaže se da bi članice UN-a trebale priznati Palestinu, a devet posto ih nije odgovorilo.

Anketa je provedena nekoliko tjedana nakon što su tri bliska američka saveznika - Kanada, Britanija i Francuska najavile da namjeravaju priznati Palestinu.

Očekuje se da bi se Izrael i Hamas mogli dogovoriti o prekidu vatre, oslobađanju talaca i dostavi humanitarne pomoći u Gazu.

Dvojica dužnosnika su u utorak rekla da Izrael proučava Hamasov odgovor na mogući dogovor koji uključuje 60-dnevno primirje i puštanje polovice izraelskih talaca koji su još u Gazi.

Palestina amerika

