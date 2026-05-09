HMS Dragon

Velika Britanija šalje razarač na Bliski istok

Hina
09. svi. 2026. 16:44
Velika Britanija je u subotu objavila da šalje svoj ratni brod HMS Dragon na Bliski istok u sklopu priprema za potencijalni multinacionalni napor zaštite brodova u Hormuškom tjesnacu kada uvjeti to dopuste.

HMS Dragon, razarač protuzračne obrane, poslan je u istočno Sredozemlje u ožujku, nedugo nakon početka rata s Iranom, kako bi pomogao u obrani Cipra.

Njegovo premještanje na Bliski istok slijedi nakon poteza Francuske da rasporedi svoju udarnu skupinu nosača aviona u južnom dijelu Crvenog mora, dok dvije zemlje zajedno rade na obrambenom planu usmjerenom na vraćanje povjerenja u trgovačku rutu.

„Prethodno pozicioniranje HMS Dragona dio je razboritog planiranja koje će osigurati da je Velika Britanija spremna, kao dio multinacionalne koalicije koju zajednički predvode Britanija i Francuska, osigurati tjesnac, kada uvjeti to dopuste“, rekao je glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane.

Dok se SAD i Iran približavaju potencijalnom odmaku od svog 10-tjednog rata, Francuska i Britanija rade na prijedlogu za postavljanje temelja za siguran tranzit kroz tjesnac nakon što se situacija stabilizira.

Plan bi zahtijevao koordinaciju s Iranom, a desetak zemalja je izrazilo spremnost za sudjelovanje.

Sposobnost Britanije da sudjeluje u bilo kojoj zaštitnoj misiji bit će ograničena zbog opterećene Kraljevske mornarice, koja je sada mnogo manja nego u prošlosti i koja je morala 'umiroviti' neke brodove prije nego što su zamjene postale dostupne.

