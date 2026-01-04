Oglas

poginulo 40 ljudi

Veliki broj tinejdžera među žrtvama požara u švicarskom baru: Najmlađa je imala 14 godina

author
Hina
|
04. sij. 2026. 12:13
Švicarska
REUTERS/Umit Bektas

Tinejdžeri u dobi od 14 i 15 godina među poginulima su u požaru u baru na Staru godinu u kojem je u Švicarskoj poginulo 40 ljudi, priopćila je policija u nedjelju.

Policija u Valaisu izjavila je da je identificirala još 16 poginulih u požaru u Crans-Montani, jednoj od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti.

Među identificiranima je 10 švicarskih državljana, dva Talijana, jedna osoba s talijansko-emiratskim državljanstvom, jedan Rumunj, jedna osoba iz Francuske i jedna iz Turske, priopćila je policija u Valaisu. Imena nisu navedena.

Najmlađa do sada identificirana osoba je 14-godišnja Švicarka, dok su među poginulima i dvije 15-godišnje Švicarke.

Deset drugih osoba identificiranih u nedjelju bili su tinejdžeri u dobi od 16 do 18 godina, priopćila je policija. Među poginulima su i dva Švicarca u dobi od 20 i 31 godine te francuski državljanin u dobi od 39 godina.

Policija je do sada ukupno identificirala 24 osobe koje su poginule u požaru u planinskom odmaralištu na jugu Švicarske.

U subotu navečer policija je izjavila da su identificirane dvije Švicarke u dobi od 24 i 22 godine, kao i dvojica Švicaraca u dobi od 21 i 18 godina.

Službenici još uvijek pokušavaju identificirati ostale poginule u požaru u baru Le Constellation.

Oko 119 ljudi zadobilo je ozljede, uključujući teške opekline, a mnogi su prebačeni na odjele za opekline u bolnicama diljem Europe. Rad na identifikaciji poginulih i ozlijeđenih se nastavlja, priopćila je policija.

Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, rekli su tužitelji u subotu.

Teme
Crans-Montana Požar Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
