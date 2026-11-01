Paxton se, međutim, našao na udaru kritika zbog luksuznih modnih dodataka. Donald Trump čak je pozvao birače da više pozornosti posvete njegovim političkim rezultatima nego odijelu koje, prema njegovu mišljenju, ne izgleda najbolje. Kritike je izazvao i njegov skupi sat te polo-majica luksuznog hotelskog lanca Four Seasons, osobito u kampanji u kojoj je visoka cijena života jedna od glavnih tema.