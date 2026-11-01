borba za svaki glas
FOTO / Odjeća kao političko oružje: Zaboravite kravate, u modu su ušle kaubojke
Uoči američkih međuizbora, koje će N1 televizija pratiti u specijalnom cjelonoćnom programu, kandidati koji se bore za mjesta u Kongresu ne pokušavaju privući birače samo političkim programima. Sve važniju ulogu ima i njihov izgled, odnosno odjeća kojom nastoje pokazati pripadnost zajednici, politička uvjerenja i osobnost.
U doba društvenih mreža svaki detalj može postati dio kampanje, a odjevne kombinacije svojevrsni su alat političkog brendiranja. Kako objašnjava modni stilist Joe Zee, političari se istodobno moraju odijevati tako da djeluju sposobno obnašati dužnost, ali i dovoljno blisko ljudima koje žele predstavljati.
Odjeća kao poruka biračima
Demokratska zastupnica Marie Gluesenkamp Perez iz savezne države Washington njeguje ležeran stil koji odražava život na američkom sjeverozapadu. Često nosi traperice, karirane košulje, radne jakne i praktičnu obuću. Prije ulaska u politiku bila je vlasnica automehaničarske radionice, a takvim odijevanjem naglašava povezanost s radničkom klasom i malim poduzetnicima, piše BBC.
Sličan pristup ima i demokratska političarka Mary Peltola s Aljaske. Pozornost je privukla još 2022. godine, kada je na prisegu u Kongres došla u tradicionalnim čizmama naroda Yup'ik. U kampanji često nosi flanelske košulje i tople jakne, podsjećajući birače na svoje aljaške korijene i iskustvo rada na ribarskom brodu.
S druge strane, republikanska kandidatkinja za Senat Ashley Hinson iz Iowe odlučila se za naglašeniji domoljubni stil. Uz traper i klasične odjevne kombinacije, nosila je i cipele ukrašene američkom zastavom. Takav izgled šalje jasnu poruku njezinoj biračkoj bazi i podsjeća na stil odijevanja Trumpovih pristaša.
Kaubojske čizme umjesto kravata
Posebno je zanimljiva utrka za Senat u Teksasu, gdje se natječu republikanski državni odvjetnik Ken Paxton i demokratski zastupnik James Talarico. Obojica su prihvatila ležerniji stil, s opuštenim sakoima i kaubojskim čizmama.
Modni stručnjaci primjećuju da kravate sve više nestaju iz predizbornih kampanja.
Mlađi Talarico odijeva se nešto formalnije kako bi djelovao ozbiljno, dok Paxton bira opuštenije kombinacije kako bi se približio biračima.
Talaricove ručno izrađene čizme marke Lucchese posebno su zanimljiv detalj jer je riječ o brendu duboko povezanom s teksaškom tradicijom. I bivši američki predsjednik George W. Bush nosio je takvu obuću, čime se političarima otvara mogućnost obraćanja biračima različitih političkih opredjeljenja.
Paxton se, međutim, našao na udaru kritika zbog luksuznih modnih dodataka. Donald Trump čak je pozvao birače da više pozornosti posvete njegovim političkim rezultatima nego odijelu koje, prema njegovu mišljenju, ne izgleda najbolje. Kritike je izazvao i njegov skupi sat te polo-majica luksuznog hotelskog lanca Four Seasons, osobito u kampanji u kojoj je visoka cijena života jedna od glavnih tema.
Prepoznatljiv stil kao politički zaštitni znak
Neki političari godinama njeguju gotovo uniformiran izgled. Republikanska senatorica Marsha Blackburn, kandidatkinja za guvernerku Tennesseeja, poznata je po elegantnim sakoima, suknjama i bisernim ogrlicama.
Demokratski kandidat za Senat iz Michigana Abdul El-Sayed, pak, prepoznatljiv je po jednostavnoj kombinaciji crne majice i plavih traperica. Svoj stil opisuje kao minimalistički izgled uz maksimalnu političku poruku. Takvim pristupom želi naglasiti da bi birači trebali slušati njegove ideje, a ne se baviti njegovim izgledom.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da čak i naizgled potpuno jednostavna odjeća može biti pomno osmišljena strategija političkog brendiranja.
Trumpov stil postao politički simbol
Jedan od najboljih primjera prepoznatljivog političkog izgleda je Donald Trump.
Tamnoplavo odijelo, bijela košulja i crvena kravata postali su njegov zaštitni znak, a sličnu kombinaciju sve češće nose i njegovi politički saveznici.
Modni stručnjaci smatraju da će odjeća i vizualni identitet političara imati još važniju ulogu u budućim kampanjama.
Budući da se velik dio političke borbe danas vodi na televiziji i društvenim mrežama, kandidati sve više pažnje posvećuju tome kako će izgledati na fotografijama i kratkim videosnimkama koje svakodnevno dolaze do birača.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare