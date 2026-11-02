Split se sprema za oproštaj od Miše, Splićani u suzama zbog odlaska legende: Mišo je bio narodni čovjek

"Otišao je jedan od najvećih. Djetinjstvo, mladost, koncerti... Čovjek koji je živio s narodom. Sve je davao narodu, uvijek otvorenog srca, i u svojim tragedijama i u svojim pobjedama. Moja mladost, a onda i sve poslije, povezano je s njim. Uvijek neka pjesma nešto dira. Mišo, legenda zauvijek. Uz njegove pjesme sam odrasla, kao i moja djeca. Mišina glazba povezala je tri ili četiri generacije u našoj obitelji."