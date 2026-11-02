"kad on digne ruke..."
Split se sprema za oproštaj od Miše, Splićani u suzama zbog odlaska legende: Mišo je bio narodni čovjek
Smrt legendarnog Miše Kovača, koji je preminuo prije dva dana, rastužila je brojne obožavatelje diljem Hrvatske, a posebno emotivno njegov odlazak doživjeli su Splićani.
Grad u kojem je ostavio neizbrisiv trag oprašta se od jednog od najvećih hrvatskih glazbenika, čije su pjesme obilježile djetinjstva, mladosti i živote brojnih generacija. Za mnoge Mišo nije bio samo pjevač, nego simbol Dalmacije, ljubavi, ponosa i zajedništva.
"Mišo je bio legenda, neponovljiv. Ostavio je iza sebe brojne hitove koji su se slušali i koji će se slušati još mnogo, mnogo godina. Dokle god bude nas, bit će i Miše", rekla nam je jedna Splićanka.
Slične osjećaje dijele i drugi građani, koji ističu da je Mišo bio mnogo više od glazbene zvijezde.
"Bio je veliki simbol Dalmacije, Splita i cijele Hrvatske. Veliki je ovo gubitak za sve nas", kazao je jedan građanin, prisjetivši se i prepoznatljivog načina na koji je Mišo vodio svoje koncerte.
"Kad Mišo digne ruke, ne treba pjevati, svi pjevaju umjesto njega. On je to patentirao, on je to izumio i to će ostati iza njega. Velika će biti praznina, ali dok god ga se ljudi sjećaju, uvijek će se pjevati njegove pjesme", dodao je.
"Samo bi dignuo ruke i svi su pjevali. Bio je divan"
Posebno su emotivni bili oni koji su imali priliku uživo slušati njegove bezvremenske hitove.
"Žao mi je, puno. Voljela sam ga. Bila sam na njegovu koncertu u Splitu, u Areni, i bilo je predivno. Samo bi dignuo ruke i svi su pjevali. Bio je divan", prisjetila se tužna Splićanka, koja je najavila da će doći i na njegov ispraćaj.
Za mnoge je Mišina glazba neraskidivo povezana s najljepšim životnim uspomenama, a njegove pjesme nastavljaju živjeti i među mlađim generacijama.
"Otišao je jedan od najvećih. Djetinjstvo, mladost, koncerti... Čovjek koji je živio s narodom. Sve je davao narodu, uvijek otvorenog srca, i u svojim tragedijama i u svojim pobjedama. Moja mladost, a onda i sve poslije, povezano je s njim. Uvijek neka pjesma nešto dira. Mišo, legenda zauvijek. Uz njegove pjesme sam odrasla, kao i moja djeca. Mišina glazba povezala je tri ili četiri generacije u našoj obitelji."
Među Splićanima koji su se prisjetili legendarnog pjevača bio je i muškarac koji ga je osobno poznavao. Ispričao je kako je prije pedesetak godina imao priliku snimati Mišu u Hotelu Medena, u vrijeme kada je pjevač već bio velika zvijezda.
"Jako mi je žao. Osobno sam ga poznavao. Prije pedeset godina snimao sam ga u Hotelu Medena. Tada je to bio veliki hit, za to je dobio četiri milijuna dinara. Snimio sam ga i pokraj hotela, a to je bila reklama."
"Odmah mi suze dođu na oči"
Na pitanje kakav je Mišo bio izvan pozornice, odgovorio je da je riječ o čovjeku koji je, unatoč golemoj popularnosti, ostao jednostavan i pristupačan.
"Bio je izvanredan čovjek, narodni čovjek. S njim se lako sporazumijevalo, nikada nije bilo nikakvih problema."
A kada se prisjetio pjesama koje će mu zauvijek ostati u sjećanju, emocije nije mogao sakriti.
"Od njegovih pjesama... Odmah mi suze dođu na oči. 'Suze moje majke'..."
Split će se od Miše Kovača oprostiti na Poljudu, stadionu njegova voljenog Hajduka, kluba kojem je tijekom života iskazivao veliku privrženost. Vrata stadiona bit će otvorena za sve, ulaz je besplatan, a oproštaj počinje u 16 sati.
Sprovod i pokop održat će se u srijedu, 4. studenoga, na zagrebačkom groblju Mirogoj, no obitelj je donijela odluku da će se sprovod održati isključivo u krugu najbližih. Mišina dugogodišnja želja bila je da počiva na Mirogoju uz svog voljenog sina Edija.
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