Bijeli zidovi nad Hrvatskom: Vraća se opasan meteorološki fenomen, na cestama može biti smrtonosan

Advekcijska magla nastaje kada vjetar donosi toplu i vlažnu zračnu masu preko hladnije površine — mora, snijega, leda ili ohlađenog tla. Zato može doći „zidom“ s vjetrom, bez obzira na doba dana, i često je prostorno raširenija te dugotrajnija od radijacijske. Može postojati i uz oblačno nebo, a ne mora nestati čim sunce izađe, pogotovo ako je podloga i dalje hladna. Uz nju se često javljaju i niski slojeviti oblaci te niska baza oblaka.