"Nitko to nije uspio, ali u čemu je tajna njegove ikoničnosti? To je nevjerojatna snaga da unatoč tome što ga, kako Arsen kaže, nije dotaknuo baš talent, ima neke iskrenosti u iznošenju pjesme. Za njega su sve napravili drugi, ali on to dovede na razinu da ga ljudi razumiju i vide kao jednog, koji je drugačiji, ali ne previše. On s publikom komunicira kao da je u birtiji s njima. To je apsolutni uspjeh. Kad pogledate tu glazbu, recimo Ostala si uvijek ista, to je šansona koja bi mogla funkcionirati u Francuskoj 70-ih i 80-ih godina bez imalo problema. To je nevjerojatno koliko je to dobar tekst i glazba kada čujete na francuskom, a mi smo tu to s podsmijehom promatrali. Kada gledati u drugačijem pogledu Mišu Kovača shvatite da iza njega stoji veliki kompozitorski stroj. Oni su stvarali dobru glazbu, a on ju je znao pojednostaviti", navodi.