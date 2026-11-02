Tomislav Pletenac za N1
"Prva asocijacija na Mišu Kovača - legenda. Nitko to nije uspio. Neće proći tulum bez njega"
Cijelu Hrvatsku pogodila je vijest o smrti legendarnog Miše Kovača. Njegov ispraćaj održat će se u utorak, 3. studenoga, a sve počinje na stadionu Poljud. Koje je njegovo mjesto u popularnoj kulturi komentirao je profesor Tomislav Pletenac, etnolog s Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Koja je vaša prva asocijacija na Mišu Kovača?
"Legenda. To je nešto što bi čovjek, iz moje perspektive i perspektive ljudi s kojima se družim, prozvao trashom, ali tu ima jedan dodatak koji je diskutabilan - je li to stvarno nešto što možemo gurati u tu kategoriju. Ne mislim ništa loše. Mišo odskače od takve etikete i teško ga je odmah smjestiti. Kad kažete kontroverza i pomislite na Mišu, on je jako proširio taj pojam", odgovorio je Pletenac.
Pjesme koje bude nostalgiju
"Nakon 90-ih kada sam se počeo družiti s hrvatskim iseljeništvom, posebno iz Australije, sam shvatio da je on tamo stjecao taj legendarni status. Njima su te pjesme budile tešku nostalgiju. Jedan novinar je rekao da je Mišo bio jako važan za ljude koji nisu u Dalmaciji. On je svoju legendu konstruirao izvan Dalmacije, koja se onda vraćala povratnim vezama natrag. On je stjecao popularnost među ljudima kojima je budio nostalgiju za starim krajem", istaknuo je.
Mišo i Dalmacija
Sam ispraćaj kreće na Poljudu, posebna je veza Miše Kovača i Hajduka. Koliko je to važna komponenta?
"Jedina druga osoba gdje se Torcida može identificirati preko stihova je Mladen Grdović. Navijačima se lako s tim općim mjestima poistovjetiti. Čovjek iz Šibenika objedinjuje Split i Dalmaciju, otoke, do Dubrovnika, to nemate nigdje drugdje osim kroz Mišu. U pozadini je ta priča pogleda izvana, pogled Miše prema Dalmaciji", rekao je profesor.
"Za Mišu se može reći da je čovjek iz naroda, ali ne zašto što živi njima, nego sa zato što ih pogađa i ispunjava njihove želje - kako se oni žele vidjeti sami", dodao je Pletenac.
"Nitko to nije uspio! U čemu je tajna?'"
Je li ijedan drugi pjevač s ovog prostora tako uspješno sveden na simbol - ruke, zlatni lančić, brkove?
"Nitko to nije uspio, ali u čemu je tajna njegove ikoničnosti? To je nevjerojatna snaga da unatoč tome što ga, kako Arsen kaže, nije dotaknuo baš talent, ima neke iskrenosti u iznošenju pjesme. Za njega su sve napravili drugi, ali on to dovede na razinu da ga ljudi razumiju i vide kao jednog, koji je drugačiji, ali ne previše. On s publikom komunicira kao da je u birtiji s njima. To je apsolutni uspjeh. Kad pogledate tu glazbu, recimo Ostala si uvijek ista, to je šansona koja bi mogla funkcionirati u Francuskoj 70-ih i 80-ih godina bez imalo problema. To je nevjerojatno koliko je to dobar tekst i glazba kada čujete na francuskom, a mi smo tu to s podsmijehom promatrali. Kada gledati u drugačijem pogledu Mišu Kovača shvatite da iza njega stoji veliki kompozitorski stroj. Oni su stvarali dobru glazbu, a on ju je znao pojednostaviti", navodi.
Ikona
"On je svoj gubitak sina podijelio s publikom na više razina, on je o tome otvoreno pričao, na različite se načine obraćao publici i sipao emocije naokolo, ali on nije jedini u popularnoj kulturi kojemu se to dogodilo. To je Mišina tajna - on je pokušao u tom trenutku svoj privatni život predstaviti na pozornici i tog ga je učinilo ikonom", rekao je.
Može li netko pokušati dopuniti njegovo mjesto?
"Ono što bi se moglo dogoditi je da će Mišo Kovač ostati na play listi većine partyja. U jednom trenutku dođe vrijeme za Mišu na nekom tulumu. Hoće li doći do reinterpretacije njegovih pjesama? Moglo bi se dogoditi, ima materijala. Hoće li netko biti Mišo? To se tako neće dogoditi. Njegove pjesme će ostati puno više u opticaju nego Arsenove pjesme, u jednom trenutku je drugačiji i od Olivera, neće proći tulum bez Miše", smatra.
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