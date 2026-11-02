kratki isječak
Oglasila se kći Miše Kovača, evo što je objavila
Legendarni glazbenik preminuo je u subotu, a njegova kći Ivana se danas oglasila na društvenim mrežama.
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Ivana Kovač (49) po prvi se put oglasila na društvenim mrežama nakon smrti njenog oca Miše Kovača, koji je preminuo u subotu u 86. godini. Na Instagramu je podijelila emotivan video u kojem njezin otac govori o vjeri.
"Imam jedan križ oko vrata kojeg su mi dali Janjevci, čast mi je da su mi ga dali. Imam Isusa kojeg su mi dali u Australiji. Živog Isusa. Kako? Katoličanstvo nije vjera nego stvarnost jer On je živ - pričao je Mišo u videu čiji je isječak Ivana objavila.
Od Miše će se mnogi moći oprostiti na Poljudu u utorak od 16 sati. Od podneva je na Hajdukovoj stranici započelo preuzimanje besplatnih ulaznica za njegov ispraćaj.
Komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu bit će u srijedu ujutro, a Mišu Kovača će obitelj i bližnji na posljednji počinak ispratiti u srijedu poslijepodne na zagrebačkom Mirogoju.
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