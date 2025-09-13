Oglas

VELEPOSLANIK U VATIKANU

Veliki kritičar pape Franje donio posebnu rođendansku tortu papi Lavu

author
Hina
|
13. ruj. 2025. 18:47
torta
CatholicNewsSvc

Novi veleposlanik američkog predsjednika Donalda Trumpa u Vatikanu, desničarski katolik koji je oštro kritizirao papu Franju, pokušao je zasladiti diplomaciju na sastanku s papom Lavom, donijevši Papi čokoladnu rođendansku tortu.

Oglas

Brian Burch dao je Lavu, prvom američkom papi, tortu koju je napravio lanac restorana iz područja Chicaga na sastanku u Apostolskoj palači Vatikana na kojem je formalno predao svoje diplomatske vjerodajnice.

Lav, porijeklom iz Chicaga i izabran u svibnju da zamijeni Franju, u nedjelju puni 70 godina. Torta, ukrašena crvenim natpisom "Sretan rođendan", došla je iz Portillo'sa, popularnog lokalnog lanca poznatog posebno po hot dogovima, talijanskoj govedini i BBQ rebarcima.

Burch je često kritizirao Franju, koji je 12 godina vodio Crkvu od 1,4 milijarde članova. Rekao je da je pastoralni program pokojnog pape, poput veće ljubaznosti prema LGBTQ katolicima, izazvao "veliku zbrku". Jedan papin savjetnik rekao je da bi Vatikan mogao odbiti akreditirati Burcha kada ga je Trump prošle godine nominirao, što Vatikan nije učinio.

Lav se nasmijao u subotu kada mu je uručena torta. "Portillo Vam ju je poslao", rekao je Burch Papi, prema video snimci. Lav je odgovorio: "A Vi ste ju donijeli."

Teme
Brian Burch papa franjo papa lav vatikan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ