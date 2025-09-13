Veliki kritičar pape Franje donio posebnu rođendansku tortu papi Lavu

Burch je često kritizirao Franju, koji je 12 godina vodio Crkvu od 1,4 milijarde članova. Rekao je da je pastoralni program pokojnog pape, poput veće ljubaznosti prema LGBTQ katolicima, izazvao "veliku zbrku". Jedan papin savjetnik rekao je da bi Vatikan mogao odbiti akreditirati Burcha kada ga je Trump prošle godine nominirao, što Vatikan nije učinio.