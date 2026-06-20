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Dominikanska Republika

FOTO / Veliki požar u hotelu u turističkom odmaralištu: ​Jedna žena poginula, 1700 osoba evakuirano

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Hina
|
20. lip. 2026. 08:07
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Dominikanska Republika
Gojko Culibrk/via REUTERS

​Jedna žena poginula je, a gotovo 1700 turista evakuirano je zbog velikog požara u hotelu u dominikanskom turističkom odmaralištu uz plažu u gradu Bayahibe, rekle su lokalne vlasti u petak.

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Francesca Valentino, 46-godišnja Talijanka, poginula je u požaru u hotelu Viva Wyndham Dominicus Beach, priopćila je hitna služba DAEH.

Troje ljudi prevezeno je u bolnice, a šestero je zbrinuto na mjestu nesreće, dodao je DAEH. Među pogođenima bili su gosti, posjetitelji i spasilačke ekipe.

Videozapisi koje su podijelili lokalni mediji prikazuju guste oblake dima kako se dižu iznad karipske obale, dok je plamen zahvatio krov odmarališta.

"Preliminarna zapažanja ukazuju da se požar brzo proširio zbog zapaljive prirode dijelova krovnih konstrukcija od palminih listova, kao i zbog vjetra", poručili su iz Centra za hitne operacije (COE).

Dominikanska Republika
Gojko Culibrk/via REUTERS

Wyndham Hotels and Resorts, koji ima oko 8400 hotela diljem svijeta, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Požar je stavljen pod nadzor, ali uzroci se još uvijek istražuju, tvrde iz operativnog centra. Gosti su premješteni u obližnje hotele. Viva Wyndham Dominicus Palace, dio iste hotelske grupe, nije pretrpio nikakvu štetu.

"Turističke aktivnosti u Bayahibeu i okolnom području ostaju neometane i nastavljaju se odvijati sigurno i normalno", dodao je COE.

Poznata po bistrim vodama i plažama bijelog pijeska, Dominikanska Republika vodeća je turistička destinacija Kariba, koja je u prvih pet mjeseci ove godine primila oko 5,6 milijuna posjetitelja.

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Teme
dominikanska republika hotel požar

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