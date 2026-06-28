Više od 50.000 nestalih
Europska unija osigurala pet milijuna eura hitne pomoći Venezueli
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je u nedjelju na platformi X da je Europska unija osigurala pet milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli.
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Kallas je rekla da je razgovarala s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez kako bi izrazila solidarnost Europe s venezuelskim narodom.
„Aktivirali smo Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu, a nekoliko država članica već je poslalo timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje”, napisala je Kallas.
Dodala je da satelitski sustav EU-a Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je najpotrebnija.
Prema dosadašnjim podacima vlasti, najmanje je 1430 ljudi poginulo u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo.
Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.
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