Oglas

Više od 50.000 nestalih

Europska unija osigurala pet milijuna eura hitne pomoći Venezueli

author
Hina
|
28. lip. 2026. 15:27
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
People search for casualties amid the rubble of collapsed buildings after earthquakes hit the country, in La Guaira, Venezuela, June 26, 2026.
REUTERS/Maxwell Briceno

Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas objavila je u nedjelju na platformi X da je Europska unija osigurala pet milijuna eura hitne pomoći za zajednice pogođene katastrofalnim potresima u Venezueli.

Oglas

Kallas je rekla da je razgovarala s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez kako bi izrazila solidarnost Europe s venezuelskim narodom.

„Aktivirali smo Mehanizam EU-a za civilnu zaštitu, a nekoliko država članica već je poslalo timove za potragu i spašavanje, vatrogasce i medicinsko osoblje”, napisala je Kallas.

Dodala je da satelitski sustav EU-a Copernicus pomaže u procjeni razmjera štete i usmjeravanju pomoći prema područjima kojima je najpotrebnija. 

Prema dosadašnjim podacima vlasti, najmanje je 1430 ljudi poginulo u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo.

Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
potres potres u venezueli venezuela

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ