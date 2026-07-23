VIDEO / Kod Moskve se srušio ruski najnapredniji borbeni avion. Šire se snimke

Rusija je posljednjih godina istraživala i druge moguće uloge za Su-57, među kojima je i nedavno testirana dvosjedna inačica namijenjena izvozu. Raniji prijedlozi i prijave patenata ukazivali su na mogućnost da bi takva verzija mogla služiti i kao zapovjedno mjesto u zraku, koje bi koordiniralo rad drugih zrakoplova s posadom i bespilotnih sustava.