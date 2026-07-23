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VIDEO / Kod Moskve se srušio ruski najnapredniji borbeni avion. Šire se snimke
Ruski borbeni zrakoplov pete generacije Su-57 srušio se tijekom trenažnog leta u Moskovskoj oblasti, a pilot se prema prvim informacijama uspio katapultirati.
Ruski borbeni avion Su-57, jedan od najmodernijih ruskih vojnih zrakoplova, pao je u četvrtak, 23. srpnja, tijekom letačke obuke u okrugu Odintsovo u Moskovskoj regiji.
Prema navodima ruskih Telegram kanala, pilot se prije pada uspio katapultirati te je preživio nesreću. Prema dosad dostupnim informacijama, na tlu nije bilo ozlijeđenih, piše Kyiv Post.
Zrakoplov se srušio u blizini grada Zvenigoroda. Svjedoci su ruskoj agenciji Astra ispričali da je letjelica eksplodirala nakon što se pilot katapultirao.
"Avion se srušio, a padobran je bio vidljiv u blizini", rekli su lokalni stanovnici za Astru. Uzrok pada zasad nije poznat, a ruske vlasti još nisu objavile službene informacije o nesreći.
Su-57 smatra se najnaprednijim ruskim višenamjenskim borbenim zrakoplovom pete generacije. Prvi put je poletio 2010. godine, no njegova serijska proizvodnja godinama je kasnila prije nego što je zrakoplov uveden u ograničenu uporabu.
Letjelica je razvijena za zadaće ostvarivanja zračne nadmoći, ali i napade na kopnene i pomorske ciljeve. Rusija tvrdi da Su-57 raspolaže stealth tehnologijom, naprednim sustavima avionike te mogućnošću korištenja širokog spektra precizno navođenog naoružanja.
Ipak, zapadni vojni analitičari više su puta izrazili sumnje u stvarne sposobnosti prikrivanja tog zrakoplova, kao i u spor tempo njegove proizvodnje.
Su-57 se koristi za borbu protiv dronova?
Procjenjuje se da Rusija trenutačno koristi oko 30 borbenih zrakoplova Su-57, što je znatno manje od ranije postavljenog cilja prema kojem bi do 2027. trebala imati dodatnih 76 letjelica.
Ti su stealth lovci rijetko korišteni u borbenim operacijama protiv Ukrajine, vjerojatno zbog straha Moskve od mogućeg gubitka zrakoplova zbog ukrajinske protuzračne obrane.
Portal Defense Express, pozivajući se na nedavno izvješće The War Zonea, objavio je da je Su-57 nedavno uočen u mogućoj ulozi borbe protiv dronova.
Fotografije čije podrijetlo nije potvrđeno prikazuju zrakoplov s raketama zrak-zrak R-73 postavljenima na vanjske nosače krila, a ne u unutarnjem spremniku za oružje. Takva konfiguracija smanjuje njegove stealth karakteristike.
Zrakoplov je navodno imao i elektrooptički ciljnički sustav 101KS-N, za koji The War Zone navodi da bi mu mogao omogućiti otkrivanje i napad na manje zračne ciljeve, uključujući bespilotne letjelice.
Rusija je posljednjih godina istraživala i druge moguće uloge za Su-57, među kojima je i nedavno testirana dvosjedna inačica namijenjena izvozu. Raniji prijedlozi i prijave patenata ukazivali su na mogućnost da bi takva verzija mogla služiti i kao zapovjedno mjesto u zraku, koje bi koordiniralo rad drugih zrakoplova s posadom i bespilotnih sustava.
Tijekom rata velikih razmjera dvaput je potvrđeno da su zrakoplovi Su-57 pogođeni dok su se nalazili na tlu – prvi put u lipnju 2024., a drugi put u travnju 2026. godine. Ti incidenti dodatno su ukazali na ranjivost najnaprednijeg ruskog borbenog aviona čak i izvan izravnih borbenih djelovanja.
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