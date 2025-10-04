VIDEO / Rusija napala željeznički kolodvor u Ukrajini: Deseci putnika i željezničkih radnika ranjeni

U ruskom napadu dronom pogođen je putnički vlak na stanici u sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumi, pri čemu su ozlijeđeni deseci ljudi, rekli su dužnosnici u subotu.
Oglas
"Brutalni ruski napad dronom na željeznički kolodvor u Šostki, regija Sumi", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu, objavljujući video uništenog, zapaljenog putničkog vagona i drugih s razbijenim prozorima.
Rekao je da su deseci putnika i željezničkih radnika ranjeni.
A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports… pic.twitter.com/ZZoWfPmpL5— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2025
Regionalni guverner Oleh Hrihorov rekao je da je napad pogodio vlak koji je išao iz Šostke prema glavnom gradu Kijevu.
Liječnici i spasioci rade na mjestu događaja, rekao je.
Šefica lokalne okružne uprave Oksana Tarasiuk rekla je za ukrajinsku televiziju da je u napadu ozlijeđeno oko 30 ljudi. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva neposredno nakon toga.
"Rusi nisu mogli ne znati da ciljaju civile. Ovo je terorizam koji svijet nema pravo ignorirati", napisao je Zelenskij.
Moskva je pojačala zračne napade na ukrajinsku željezničku infrastrukturu, gađajući je gotovo svaki dan u posljednja dva mjeseca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas