Oglas

potvrdio zelenski

VIDEO / Rusija napala željeznički kolodvor u Ukrajini: Deseci putnika i željezničkih radnika ranjeni

author
Hina
|
04. lis. 2025. 12:08
željeznički kolodvor u ukrajini - afp 000_34JZ9C6
AFP / ANATOLII STEPANOV

U ruskom napadu dronom pogođen je putnički vlak na stanici u sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumi, pri čemu su ozlijeđeni deseci ljudi, rekli su dužnosnici u subotu.

Oglas

"Brutalni ruski napad dronom na željeznički kolodvor u Šostki, regija Sumi", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu, objavljujući video uništenog, zapaljenog putničkog vagona i drugih s razbijenim prozorima.

Rekao je da su deseci putnika i željezničkih radnika ranjeni.

Regionalni guverner Oleh Hrihorov rekao je da je napad pogodio vlak koji je išao iz Šostke prema glavnom gradu Kijevu.

Liječnici i spasioci rade na mjestu događaja, rekao je.

Šefica lokalne okružne uprave Oksana Tarasiuk rekla je za ukrajinsku televiziju da je u napadu ozlijeđeno oko 30 ljudi. Nije bilo prijavljenih smrtnih slučajeva neposredno nakon toga.

"Rusi nisu mogli ne znati da ciljaju civile. Ovo je terorizam koji svijet nema pravo ignorirati", napisao je Zelenskij.

Moskva je pojačala zračne napade na ukrajinsku željezničku infrastrukturu, gađajući je gotovo svaki dan u posljednja dva mjeseca.

Teme
Rusija Ukrajina napad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ