DRUGA STRANA PRIČE
"Živim na Havajima i evo zašto ne preporučam da se preselite ovdje"
Kada bi se nekoga tko je rođen i odrastao na Havajima pitalo što bi rekao osobi koja se želi preseliti na otoke, u većini slučajeva odgovor bi bio jednostavan - nemojte.
Od iznimno visokih troškova života koji potiskuju autohtone žitelje Havaja iz njihovih domova, do dodatnih logističkih prepreka koje donosi selidba preko oceana, postoji mnogo čimbenika o kojima treba razmisliti prije preseljenja u "raj na Zemlji". Tako kaže u tekstu za Business Insider Ashley Probst, rođena na Havajima, gdje i živi.
Naime, kako navodi, realnost preseljenja u Aloha državu često donosi brojna iznenađenja.
Požar pogoršao situaciju
Godinama su visoki troškovi stanovanja jedan od ključnih razloga zbog kojih autohtoni stanovnici i lokalci napuštaju svoje domove. To bi trebalo biti upozorenje i svima koji razmišljaju o preseljenju.
Prema podacima platforme Zillow, prosječna najamnina na Havajima prelazi 3000 dolara mjesečno, što je 52 posto više od nacionalnog prosjeka. Zbog toga mnogi biraju život u višegeneracijskim kućanstvima kako bi podijelili troškove.
Situacija se dodatno pogoršala nakon razornog požara u Lahaini u kolovozu 2023., koji je raselio tisuće stanovnika Mauija i još više produbio stambenu krizu. Mnogi su bili prisiljeni natjecati se za oskudne stanove, što je cijene dodatno podiglo i navelo dio ljudi da napusti otoke.
Troškovi stanovanja nisu jedini problem. Analiza World Population Review pokazuje da je trošak života na Havajima najviši u SAD-u, gotovo dvostruko veći od nacionalnog prosjeka. Kako bi podmirili stanarinu, režije, hranu i gorivo, mnogi stanovnici rade više poslova. Stabilan i siguran prihod smatra se nužnim prije odlaska na otoke.
Svaka selidba je skupa, ali preseljenje na Havaje donosi dodatne izdatke zbog geografskog položaja. Potrebno je računati na više avionskih karata, kao i na visoke troškove dostave stvari. Samo transport vozila može stajati 1500 dolara ili više, dok brodski i avionski prijevoz ostalih predmeta također znatno poskupljuje preseljenje.
Kućni ljubimci i opskrba hranom
Život bez automobila moguć je, ali često nepraktičan. Javni prijevoz na glavnim otocima postoji, ali nije pouzdan, a usluge dijeljenja vožnje uglavnom su dostupne samo na Oahuu i mogu biti vrlo skupe. Bicikli, skateboardi i slična sredstva mogu poslužiti za kraće udaljenosti, ali otoci su veći nego što se misli i bez automobila je teško doći svugdje. Kupnja automobila na Havajima također je skupa i često ograničena ponudom.
Preseljenje s kućnim ljubimcem nije jednostavno. Havaji su jedina američka savezna država bez bjesnoće, pa postoje strogi propisi o unošenju životinja. Psi, mačke i kunići uglavnom su dopušteni, uz određene vrste ptica i riba, dok su mnoge životinje poput zmija, hrčaka ili tvorova zabranjene. Potrebni su testovi, mikročipovi i detaljna dokumentacija, a cijeli proces traje mjesecima i stoji stotine dolara.
Još jedan veliki izazov jest sigurnost opskrbe hranom. Oko 90 posto namirnica uvozi se s kopna, a procjenjuje se da bi stanovnici imali zaliha za samo tjedan dana kada bi opskrba stala. Zbog toga su cijene hrane vrlo visoke. Na pojedinim mjestima jeftinije je jesti u restoranu nego kuhati kod kuće, no izvan Honolulua ponuda restorana je ograničena i često jednolična. Dio stanovnika uzgaja vlastitu hranu ili lovi invazivne vrste divljači poput divljih svinja i jelena.
Neki zamišljaju preseljenje na Havaje u kombiju, na brodu ili čak spavanje na plaži. Međutim, ti oblici života zahtijevaju dozvole, sigurnosne provjere i često su logistički komplicirani. Kampiranje na plaži moguće je samo s posebnim dozvolama, a spavanje u vozilima izvan kampova nije dopušteno. Sidrišta za brodove ograničena su, a ponegdje je zabranjen boravak na plovilima preko noći.
Pada i snijeg
Svaki od osam glavnih otoka ima svoja obilježja. Veliki otok (Hawaii) opušteniji je i ponegdje jeftiniji, ali ga prate opasnosti od aktivnih vulkana i loše kvalitete zraka zbog vulkanskog dima. Maui je poznat po ljepoti, ali i problemima s kratkoročnim najmovima koji otežavaju dugoročni smještaj. Lanai i Molokai mnogo su izoliraniji, s manjim brojem stanovnika i jačim naglaskom na zajednicu i tradiciju. Oahu je najnaseljeniji, s glavnim gradom Honoluluom, ali i najskupljim stanovanjem te gužvama u prometu. Kauai je zeleni i slikovit, ali također skup. Niihau je privatni otok s ograničenim pristupom.
Iako je klima tropska, otoci imaju raznolike vremenske uvjete. Neki vulkani zimi su prekriveni snijegom, dok pojedini dijelovi bilježe obilne kiše, a drugi su suhi i vrući. Razlike u klimi vidljive su i na udaljenosti od nekoliko kilometara. Vlaga, sol i sunce ubrzavaju propadanje stvari, pa se preporučuje održavanje i zaštita imovine.
Stanovnici najčešće nose jednostavnu odjeću poput majica, kratkih hlača i japanki, a u šali se kaže da Havajci oblače džempere čim temperatura padne ispod 21 Celzijev stupanj.
Preseljenje na Havaje znači i suočavanje s dubokom kulturnom, povijesnom, političkom i duhovnom baštinom. Doseljenici koji žele biti prihvaćeni trebali bi učiti o havajskoj tradiciji, sudjelovati u kulturnim aktivnostima i iskazati poštovanje prema lokalnoj zajednici.
Prema lokalnim vjerovanjima, otoci mogu prihvatiti nove stanovnike ili ih odbaciti. Oni koji se ne uspiju prilagoditi energiji mjesta često nailaze na neočekivane prepreke koje ih tjeraju da se presele.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare