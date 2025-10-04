"Živim na Havajima i evo zašto ne preporučam da se preselite ovdje"

Svaki od osam glavnih otoka ima svoja obilježja. Veliki otok (Hawaii) opušteniji je i ponegdje jeftiniji, ali ga prate opasnosti od aktivnih vulkana i loše kvalitete zraka zbog vulkanskog dima. Maui je poznat po ljepoti, ali i problemima s kratkoročnim najmovima koji otežavaju dugoročni smještaj. Lanai i Molokai mnogo su izoliraniji, s manjim brojem stanovnika i jačim naglaskom na zajednicu i tradiciju. Oahu je najnaseljeniji, s glavnim gradom Honoluluom, ali i najskupljim stanovanjem te gužvama u prometu. Kauai je zeleni i slikovit, ali također skup. Niihau je privatni otok s ograničenim pristupom.