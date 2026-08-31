Oglas

POGINULO NAJMANJE OSMERO

VIDEO / Broj nestalih u trajektnoj nesreći kod Cipra popeo se na 20

author
Hina
|
31. kol. 2026. 18:04
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
nesreća cipar
Screenshot: X

Broj nestalih nakon pomorske nesreće u kojoj je uz sjevernu obalu Cipra poginulo najmanje osam osoba porastao je na 20, objavile su u ponedjeljak turske vlasti na sjeveru otoka, povećavši raniju procjenu broja nestalih s 18.

Oglas

Trajekt se prevrnuo u nedjelju ubrzo nakon isplovljavanja iz luke Kyrenia, a plovio je prema Mersinu na jugu Turske.

Na njemu je bilo 267 ljudi, među njima 259 putnika i osam članova posade. Prema službenim podacima, poginulo je osam osoba, a 239 ih je spašeno.

Kapetan trajekta, sedam članova posade i direktor tvrtke koja je upravljala plovilom u ponedjeljak su izvedeni pred sud u Kyreniji na sjeveru Cipra, izvijestila je sjevernociparska televizija BRT.

Zamjenik policijskog povjerenika Mehmet Mannas rekao je za dnevnik Kıbrıs Postası da je na prednjem lijevom dijelu plovila došlo do puknuća, nakon čega je u trajekt prodrla voda te se trajekt prevrnuo i potonuo.

Prema turskoj državnoj agenciji Anadolu, u potragu su uključeni vojni brodovi sa sjevera Cipra i iz Turske, uz potporu vojnih zrakoplova i brojnih dronova. U potragu su uključeni i ronioci.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
cipar pomorska nesreća pomorska nesreća cipar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ