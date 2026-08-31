POGINULO NAJMANJE OSMERO
VIDEO / Broj nestalih u trajektnoj nesreći kod Cipra popeo se na 20
Broj nestalih nakon pomorske nesreće u kojoj je uz sjevernu obalu Cipra poginulo najmanje osam osoba porastao je na 20, objavile su u ponedjeljak turske vlasti na sjeveru otoka, povećavši raniju procjenu broja nestalih s 18.
Oglas
Trajekt se prevrnuo u nedjelju ubrzo nakon isplovljavanja iz luke Kyrenia, a plovio je prema Mersinu na jugu Turske.
Na njemu je bilo 267 ljudi, među njima 259 putnika i osam članova posade. Prema službenim podacima, poginulo je osam osoba, a 239 ih je spašeno.
🚨 Ferry Disaster Off Northern Cyprus: High-Speed Passenger Ship Flips En Route to Turkey 7 Dead and 23 Missing in Massive Rescue Operation pic.twitter.com/wbnDorM3SO— Shield of Truth (@ShieldOfTruth_) August 31, 2026
🚨 BREAKING: Passenger ferry sinking off the coast of Northern Cyprus— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026
There are 279 people on board. Turkish media report that some passengers have been injured.
People are awaiting rescue on the overturned ferry, which was heading to the Turkish port of Taşucu 🇹🇷
Coast guard… pic.twitter.com/XwgpXiga9q
Kapetan trajekta, sedam članova posade i direktor tvrtke koja je upravljala plovilom u ponedjeljak su izvedeni pred sud u Kyreniji na sjeveru Cipra, izvijestila je sjevernociparska televizija BRT.
Zamjenik policijskog povjerenika Mehmet Mannas rekao je za dnevnik Kıbrıs Postası da je na prednjem lijevom dijelu plovila došlo do puknuća, nakon čega je u trajekt prodrla voda te se trajekt prevrnuo i potonuo.
Prema turskoj državnoj agenciji Anadolu, u potragu su uključeni vojni brodovi sa sjevera Cipra i iz Turske, uz potporu vojnih zrakoplova i brojnih dronova. U potragu su uključeni i ronioci.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas