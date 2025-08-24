VIDEO / Izrael napao glavni grad Jemena

Jemenska prijestolnica Sana pogođena je u izraelskim napadima u nedjelju, objavila je televizijska postaja al-Masirah, dva dana nakon što su hutisti ispalili raketu prema Izraelu.
Stanovnici Sane rekli su da su napadi bili usmjereni na područja blizu predsjedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana. Izraelska vojska je potvrdila napad te navela da su mete u Sani uključivale vojni kompleks u kojem se nalazi predsjednička palača, dvije elektrane i skladište goriva.
Hutisti su rekli u petak da su ispalili balistički projektil prema Izraelu. Dužnosnik izraelskih zračnih snaga rekao je u nedjelju da je projektil najvjerojatnije nosio nekoliko podstreljiva "namijenjenih detonaciji pri udaru".
"Prvi put je ovakva vrsta rakete lansirana iz Jemena", rekao je dužnosnik.
The Israeli occupation has launched over 30 airstrikes on Sana’a, Yemen in the span of 15 minutes. pic.twitter.com/wjW1s3LwpE— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 24, 2025
Nakon što je u listopadu 2023. počeo izraelski rat u Gazi protiv palestinske militantne skupine Hamas, hutisti, povezani s Iranom, počeli su napadati plovila u Crvenom moru u činovima solidarnosti s Palestincima.
Često su ispaljivali projektile prema Izraelu, od kojih je većina presretnuta. Izrael je odgovorio napadima na područja pod kontrolom hutista, uključujući ključnu luku Hodeidah.
Al Jazeera javlja da su u izraelskom udaru stradale najmanje dvije osobe, dok ih je najmanje pet ranjeno.
Israeli TV channel "Channel 14" reported that strikes were carried out on a military complex near the presidential palace in Sana'a— Sprinter Express (@SprinterExpres0) August 24, 2025
The video shows scenes of ongoing Israeli strikes on Yemen. pic.twitter.com/TZPoAziBMG
