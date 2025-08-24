Prometni stručnjak: "Hajku protiv električnih romobila vode lobiji kojima ugrožavaju poslovanje"

Tamo su skupa s električnim monociklima, segwayima i sličnim, svrstani u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika, a trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kilovata i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 kilometara na sat, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi tih 25 kilometara na sat. A samo ako nema pločnika, dozvoljeno je kretanje električnim romobilom po županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama uz brzinu ograničenu na 50 kilometara na sat.