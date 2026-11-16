VIDEO / Kaos u televizijskoj emisiji: Nazvao ga "političkom prostitutkom", pa uslijedila tučnjava

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Žestoka rasprava u političkoj emisiji na javnoj televiziji Armenije prerasla je u fizički obračun dvojice sudionika nakon što je jedan od njih svojeg sugovornika nazvao "političkom prostitutkom“. Iako je emisija bila unaprijed snimljena, televizija je odlučila cijeli incident, uključujući uvrede i tučnjavu, emitirati bez cenzure.

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Incident se dogodio tijekom snimanja emisije "Velika debata“, koja je 15. studenoga emitirana na armenskoj javnoj televiziji (1TV).

U sukobu su sudjelovali novinar Boris Murazi, koji se nalazi na 16. mjestu izborne liste oporbenog saveza „Armenija“ (Hajastan), i politički komentator Harutjun Mkrtčjan, bivši član stranke Republika, prenosi armenski medij Hetq.

Sve je počelo tijekom rasprave o političkom djelovanju oporbe, kada je Mkrtčjan doveo u pitanje Murazijev politički integritet i njegove veze, nazvavši ga „političkom prostitutkom“. Uslijedile su i vulgarne uvrede i psovke.

Murazi je potom ustao sa svojeg mjesta, prišao Mkrtčjanu i udario ga šakom, nakon čega je izbila kratka tučnjava.

🇦🇲 A political discussion on Armenian television turned into a fight



Journalist Boris Muradyan and political scientist Harutyun Mkrtchyan got into a brawl live on Armenia’s state television after exchanging insults. pic.twitter.com/0GoFqrlJHE — Visegrád 24 (@visegrad24) November 16, 2026

Ostali sudionici rasprave i članovi televizijske ekipe odmah su reagirali i razdvojili sukobljene muškarce, spriječivši daljnju eskalaciju sukoba.

Posebnu pozornost izazvala je činjenica da emisija nije emitirana uživo, nego je bila unaprijed snimljena. Unatoč tome, armenska javna televizija emitirala je cijelu snimku incidenta, uključujući uvrede i fizički obračun, bez izbacivanja spornih scena.