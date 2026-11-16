Oglas

uvrede i psovke

VIDEO / Kaos u televizijskoj emisiji: Nazvao ga "političkom prostitutkom", pa uslijedila tučnjava

author
Nova.rs
|
16. stu. 2026. 16:56
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
unsplash novinari
Unsplash

Žestoka rasprava u političkoj emisiji na javnoj televiziji Armenije prerasla je u fizički obračun dvojice sudionika nakon što je jedan od njih svojeg sugovornika nazvao "političkom prostitutkom“. Iako je emisija bila unaprijed snimljena, televizija je odlučila cijeli incident, uključujući uvrede i tučnjavu, emitirati bez cenzure.

Oglas

Incident se dogodio tijekom snimanja emisije "Velika debata“, koja je 15. studenoga emitirana na armenskoj javnoj televiziji (1TV).

U sukobu su sudjelovali novinar Boris Murazi, koji se nalazi na 16. mjestu izborne liste oporbenog saveza „Armenija“ (Hajastan), i politički komentator Harutjun Mkrtčjan, bivši član stranke Republika, prenosi armenski medij Hetq.

Sve je počelo tijekom rasprave o političkom djelovanju oporbe, kada je Mkrtčjan doveo u pitanje Murazijev politički integritet i njegove veze, nazvavši ga „političkom prostitutkom“. Uslijedile su i vulgarne uvrede i psovke.

Murazi je potom ustao sa svojeg mjesta, prišao Mkrtčjanu i udario ga šakom, nakon čega je izbila kratka tučnjava.

Ostali sudionici rasprave i članovi televizijske ekipe odmah su reagirali i razdvojili sukobljene muškarce, spriječivši daljnju eskalaciju sukoba.

Posebnu pozornost izazvala je činjenica da emisija nije emitirana uživo, nego je bila unaprijed snimljena. Unatoč tome, armenska javna televizija emitirala je cijelu snimku incidenta, uključujući uvrede i fizički obračun, bez izbacivanja spornih scena.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
armenska javna televizija fizički obračun

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ