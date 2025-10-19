VIDEO / Krokodil se opuštao u bazenu luksuznog hotela: "Goste uopće nije bilo briga"

U pozadini se čuje korisnica platforme koja je kreirala i objavila video, Lisa Keller, koja kaže: "Ne želim nikoga uznemiravati, ali u Sheratonovu je bazenu krokodil." Potom se približava bazenu i snima turiste, goste hotela koji se sunčaju i opuštaju na ležaljkama oko bazena. "Čini se da nikoga nije briga", dodaje.