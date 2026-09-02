OD ODMORA DO BOLNICE
VIDEO / Nesreća slovenske predsjednice otvorila niz pitanja: Što je prethodilo nesreći u tunelu?
Snimke nadzornih kamera iz tunela Kastelec dodatno su rasvijetlile prometnu nesreću u kojoj je slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar slomila ključnu kost, ali su istodobno otvorile nova pitanja o brzini kolone i sigurnosnom razmaku.
Nesreća se dogodila 31. srpnja u tunelu Kastelec, kada se Mercedes-Benz V300, u kojem se nalazila Pirc Musar s pratnjom, sudario s drugim vozilom iz predsjedničina osiguranja. U kombiju su, osim predsjednice, bile još dvije suputnice, a putovale su prema Komendi na Pogi Challenge, rekreativni biciklistički događaj koji organizira slovenski biciklist Tadej Pogačar.
Policija je utvrdila da je za nesreću odgovoran vozač kombija u kojem je bila predsjednica, a kao uzrok naveden je nedovoljan sigurnosni razmak. Pirc Musar zadobila je prijelom ključne kosti, dok su njezine dvije suputnice pretrpjele teže ozljede.
Nove snimke nesreće analizirali su prometni stručnjaci na slovenskoj javnoj televiziji RTV Slovenija i privatnoj televiziji POP TV.
Andrej Brglez, stručnjak za mobilnost i bivši vozač štićene osobe, ocijenio je da je kolona u tunel ušla s odgovarajućim razmakom i ne prevelikom brzinom, ali da je do nesreće došlo zbog loše procjene vozača kombija.
"Na temelju ovih snimaka, s velikom vjerojatnošću bih tvrdio da ozljede putnika u bilo kojem automobilu ne bi bile osobito teške da su svi bili vezani sigurnosnim pojasom", rekao je Brglez.
Sudski vještak: Vozila u koloni su počela usporavati nakon što su detektirala sigurnosni signal, kretala su se oko 150 km/h
Podsjetio je i da su vozači štićenih osoba posebno obučeni za vožnju pri većim brzinama i manjim razmacima, ali da se odluke o kretanju donose ovisno o sigurnosnoj procjeni.
Drugačiju procjenu dao je Peter Vidmar, dekan Fakulteta pomorstva i prometa i sudski vještak za prometne nesreće. On smatra da su vozila u koloni počela usporavati nakon što su detektirala sigurnosni signal, ali procjenjuje da su se kretala brzinom od oko 150 kilometara na sat, uz razmak od približno 30 metara.
"Jednostavno je fizički nemoguće zaustaviti vozilo pri tako velikoj brzini u tako kratkom vremenu ili smanjiti na brzinu vozila ispred njega, a koju procjenjujem na oko 60 kilometara na sat", rekao je Vidmar.
U autu s predsjednicom bile njezine prijateljice
Slučaj je u međuvremenu otvorio i pitanje zbog čega su se u službenom vozilu, uz predsjednicu i osobe iz pratnje, nalazile i dvije njezine prijateljice. Slovenski mediji posljednjih su mjesec dana propitivali smiju li privatne osobe koristiti prijevoz i zaštitu koja prati predsjednicu te tko snosi troškove takvog prijevoza.
Ured predsjednice objasnio je da Pirc Musar zbog sigurnosnih pravila zaštitu ima 24 sata dnevno, uključujući i privatna putovanja.
"Ja sam štićena osoba 24 sata dnevno, moja privatnost je naravno ograničena, ali nadam se da možete prihvatiti da ponekad netko ide sa mnom na koncert, u kino, na sladoled ili tortu", rekla je Pirc Musar.
Dodatne polemike izazvalo je i prijateljstvo predsjednice s Viktorijom Krivoluckom, jednom od suputnica koja ima slovensko i rusko državljanstvo. Zbog njezine povezanosti s ruskim obavještajnim miljeom iz koalicijske vlasti Janeza Janše stigle su optužbe da je njezin boravak u vozilu s predsjednicom predstavljao sigurnosni rizik.
Slovenska predsjednica nije bila vezana
Polemike se nisu zaustavile ni nakon što je Pirc Musar priznala da u trenutku nesreće nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Predsjednica je to sama opisala kao svoju najveću pogrešku, dok je istodobno govorila o "cunami dezinformacija" koji je uslijedio nakon nesreće.
Slučaj tako, osim prometnog aspekta, već tjednima ima i političku dimenziju, a rasprave su se proširile na pitanje sigurnosti predsjednice, njezine pratnje i osoba koje s njom putuju.
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