VIDEO / Nesreća slovenske predsjednice otvorila niz pitanja: Što je prethodilo nesreći u tunelu?

Drugačiju procjenu dao je Peter Vidmar, dekan Fakulteta pomorstva i prometa i sudski vještak za prometne nesreće. On smatra da su vozila u koloni počela usporavati nakon što su detektirala sigurnosni signal, ali procjenjuje da su se kretala brzinom od oko 150 kilometara na sat, uz razmak od približno 30 metara.