očekuje se i kiša
VIDEO / Nova prijetnja u Nepalu: Stvorilo se golemo jezero, brana može puknuti svaki tren
Kineske vlasti upozoravaju da okrugu Gyirong i dalje prijete odroni, bujične poplave i novi tokovi blata, osobito zbog kiše koja se očekuje tijekom sljedeća tri dana.
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Snimke dronom koje je objavio kineski državni CCTV pokazuju da se na nepalskoj strani granice, nedaleko od prijelaza Gyirong, iza odrona stvorilo novo jezero koje se širi.
Procjenjuje se da u njemu trenutačno ima oko dva milijuna kubičnih metara vode, a već se počelo prelijevati. Tijekom sljedeća tri dana u njega bi moglo dotjecati još oko tri milijuna kubičnih metara vode, zbog čega postoji visok rizik od pucanja prirodne brane, prenosi Index.
Ako bi ona popustila, velika količina vode mogla bi se ponovno naglo izliti niz dolinu koja je već teško stradala u katastrofalnoj poplavi u srijedu.
Aerials show the aftermath of the #Nepal mudslide triggered barrier lake at #Gyirong town, SW China’s #Xizang https://t.co/jvf3zu79KE pic.twitter.com/ZSCXSONLat— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 27, 2026
Kineska vojska: Padine se mogu urušiti u svakom trenutku
Kineska vojska upozorava i da se okolne planinske padine mogu urušiti u svakom trenutku te da postoji opasnost od novih odrona i bujica.
Chen Xi iz kineske vojne jedinice zadužene za područje Gyironga rekao je da su ceste oko graničnog prijelaza potpuno uništene. Bageri i druga mehanizacija pokušavaju otvoriti prolaz prema pogođenom području, ali dio spasilačkih snaga zbog opasnosti od novih odrona zasad ostaje u pripravnosti.
Kiša dodatno otežava operaciju. Gyirong se nalazi u strmoj himalajskoj dolini, a cesta prema graničnom prijelazu prolazi uz padine koje su nakon poplave i odrona izrazito nestabilne.
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