VIDEO / "Odjednom ugledate malu Godzillu": Ovaj grad preplavljen je gigantskim gušterima

Azijski vodeni varan (Varanus salvator) druga je najveća vrsta guštera na svijetu, koja može dosegnuti duljinu od dva metra. Nalazi se u rijekama, jezerima i močvarama jugoistočne Azije, Indije i Kine, ali sve češće i u gradovima. U Bangkoku, gdje grad ima više od 1.600 kanala – više nego Venecija – našli su savršeno stanište.