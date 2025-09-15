Oglas

neočekivane zvijezde

VIDEO / "Odjednom ugledate malu Godzillu": Ovaj grad preplavljen je gigantskim gušterima

N1 Info
15. ruj. 2025. 19:24
gigantski gušteri varani
Pexels / Ilustracija

U Bangkoku azijski vodeni varani – nekad prezreni i psovkom označeni u tajlandskoj kulturi – postali su neočekivane zvijezde. Viralni videi i društvene mreže pretvorili su ih u turističku atrakciju Lumphini parka, iako njihov rastući broj stvara probleme stanovnicima, ali i vlastima.

Samo u gradskom parku ih je 400

U zoru se park Lumphini budi. Stanovnici Bangkoka spuštaju se u ovo prostrano zeleno utočište u središtu grada kako bi odradili trening prije nego što zavlada nesnosna vrućina. Trkači jure zavojitim stazama. Stariji muškarci dižu utege, a žene se istežu u joga pozama na travi.

Samo nekoliko metara dalje, jedan od najpoznatijih stanara parka zauzima svoju vlastitu „guštersku pozu“.

Oko 400 varana (azijskih vodnih guštera) živi u Lumphini parku, a jutros su posvuda – penju se na palme, plivaju u kanalima i hrve se po stazama. Povremeno im neki od njih presiječe put trkačima, potpuno nesvjestan jutarnje gužve, piše Guardian.

Dosežu i do dva metra

Azijski vodeni varan (Varanus salvator) druga je najveća vrsta guštera na svijetu, koja može dosegnuti duljinu od dva metra. Nalazi se u rijekama, jezerima i močvarama jugoistočne Azije, Indije i Kine, ali sve češće i u gradovima. U Bangkoku, gdje grad ima više od 1.600 kanala – više nego Venecija – našli su savršeno stanište.

Lokalne vlasti primaju sve više poziva o sukobima s ljudima: gušteri ometaju ribolov, napadaju perad ili ulaze u kuće. No istodobno, životinje su postale popularne zahvaljujući društvenim mrežama.

Viralni video iz 2021., na kojem se snimio gušter od gotovo dva metra kako se penje po polici trgovine, promijenio je percepciju – od prezrenih stvorenja do svojevrsne atrakcije i simbola Bangkoka.

"Varan" psovka na tajlandskom

Iako se u prošlosti smatralo da je naziv za varana (hia) uvreda i psovka u tajlandskom jeziku, sada ih mnogi doživljavaju simpatično. Turisti dolaze u Lumphini kako bi vidjeli ove „male Godzille“, a gradske vlasti su nedavno u parku podigle veliku brončanu statuu varana kao simbol bogatstva ekosustava Bangkoka.

No njihov broj raste brzo. Jedna ženka polaže oko 20 jaja, pa populacija ubrzo naraste čak i nakon što ih vlasti premjeste u prirodu. Stručnjaci upozoravaju da prevelik broj može uzrokovati nezgode, smetnje pri odmoru ili rekreaciji i sudare na cestama.

Ipak, varani nisu opasni za ljude – za razliku od komodskog zmaja (comodo dragon) nemaju otrovan ugriz – a korisni su jer se hrane lešinama i štakorima.

Tajland odobrio uzgajanje

Tajlandska vlada nedavno je otišla korak dalje: odlučila je odobriti ograničeno uzgajanje varana u komercijalne svrhe, primjerice radi proizvodnje kože, uz obavezno mikročipiranje životinja kako bi se spriječio ilegalni lov. Do sada je izdana dozvola za oko 200 varana.

Za neke stanovnike to je kontradiktorno – životinje su postale svojevrsna maskota grada i turistička atrakcija, a istovremeno se planiraju koristiti i u industriji. Kako je rekao jedan od ljubitelja guštera iz Bangkoka: „Oni su originalni Moo Deng (hiperpopularna ženka patuljastog nilskog konja i internet senzacija).

Teme
bangkok gigantski gušter gigantski gušteri gušteri godzille najezda guštera tajland varan

