VIDEO / Oluja hara Europom: Troje mrtvih u Portugalu, poplave u Britaniji

Hina
15. stu. 2025. 19:13
Waves crash on a pier in the coastal village of Cushendall, Northern Ireland, as Storm Claudia reaches parts of the United Kingdom, November 14, 2025.
REUTERS/Cathal McNaughton

U velikom nevremenu koje je uzrokovala oluja Claudia poginule su tri osobe, a ozlijeđeni su deseci u Portugalu, rekle su vlasti u subotu, dok su u Velikoj Britaniji spasioci organizirali evakuacije zbog velikih poplava u Walesu i Engleskoj.

Portugal i dijelovi susjedne Španjolske suočili su se s ekstremnim vremenskim uvjetima zbog oluje Claudia, koja je dospjela do dijelova Britanije i Irske u subotu.

Spasioci su u četvrtak pronašli tijela starijeg para u njihovom poplavljenom domu u Fernao Ferru, s druge obale rijeke Tajo od Lisabona. Navodno su spavali i nisu uspjeli pobjeći jer je voda narasla tijekom noći.

U subotu je tornado pogodio Albufeiru na jugu Portugala, rekle su hitne službe.

Na snimci s udaljenosti, objavljenoj na internetu, može se vidjeti kako tornado uništava kamp, a regionalni zapovjednik civilne zaštite Vitor Vaz Pinto rekao je da je poginula 85-godišnja Britanka.

Dvadeset osam osoba ozlijeđeno je u obližnjem hotelu, od kojih je dvoje u bolnici s teškim ozljedama, rekao je. Portugalska meteorološka služba IPMA stavila je cijeli Algarve i okruge Beja i Setubal na drugi najviši stupanj uzbune.

Teme
Oluja Poplave Portugal Tornado Velika Britanija

