VIDEO / Oluja hara Europom: Troje mrtvih u Portugalu, poplave u Britaniji

REUTERS/Cathal McNaughton

U velikom nevremenu koje je uzrokovala oluja Claudia poginule su tri osobe, a ozlijeđeni su deseci u Portugalu, rekle su vlasti u subotu, dok su u Velikoj Britaniji spasioci organizirali evakuacije zbog velikih poplava u Walesu i Engleskoj.

Podijeli

Oglas

Portugal i dijelovi susjedne Španjolske suočili su se s ekstremnim vremenskim uvjetima zbog oluje Claudia, koja je dospjela do dijelova Britanije i Irske u subotu.

Spasioci su u četvrtak pronašli tijela starijeg para u njihovom poplavljenom domu u Fernao Ferru, s druge obale rijeke Tajo od Lisabona. Navodno su spavali i nisu uspjeli pobjeći jer je voda narasla tijekom noći.

U subotu je tornado pogodio Albufeiru na jugu Portugala, rekle su hitne službe.

Na snimci s udaljenosti, objavljenoj na internetu, može se vidjeti kako tornado uništava kamp, a regionalni zapovjednik civilne zaštite Vitor Vaz Pinto rekao je da je poginula 85-godišnja Britanka.

Aerial footage in Monmouthshire, South Wales, has shown the devastation caused by Storm Claudia - which has also impacted other parts of the country.



Live updates: https://t.co/EdeF1waBMX pic.twitter.com/GjEHgYUYXL — Sky News (@SkyNews) November 15, 2025

Dvadeset osam osoba ozlijeđeno je u obližnjem hotelu, od kojih je dvoje u bolnici s teškim ozljedama, rekao je. Portugalska meteorološka služba IPMA stavila je cijeli Algarve i okruge Beja i Setubal na drugi najviši stupanj uzbune.

O vídeo mostra a inundação no parque de estacionamento do Forum Algarve, em Faro, ao início da tarde desta quinta-feira: https://t.co/cCSvRMzYkB pic.twitter.com/qUElrEn6zu — SIC Notícias (@SICNoticias) November 13, 2025