Mađarski premijer Viktor Orban objavio je u subotu na platformi X poruku upućenu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, u kojoj ga optužuje za prijetnje i ucjene te traži da prestane s pritiscima i omogući prolaz mađarskim pošiljkama nafte.
Oglas
"Predsjedniče, primio sam vašu poruku. Prijetili ste mi vojnicima i preko mene cijeloj Mađarskoj. Predsjedniče, to ne prolazi. Prestanite s tim. Ovo je Mađarska. Mađare se ne može ucjenjivati, a mene ne možete zastrašiti. Sinoć su Mađari poručili da ne žele vladu naklonjenu Ukrajini i ne žele proukrajinskog premijera u Mađarskoj.
Bolji je mir. Prestanite s ucjenama i prijetnjama. Prekinite naftnu blokadu i pustite mađarske pošiljke nafte. Umjesto prijetnji i ucjena, dajte Mađarima poštovanje koje nam pripada", poručio je Orban, prenosi Dnevnik.hr.
Sukob dvojice predsjednika posljednjih je dana eskalirao nakon što je Zelenski na susretu s novinarima izjavio da bi mogao "dati adresu jedne osobe u Europskoj uniji" koja koči europsku pomoć Ukrajini, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku", što se protumačilo kao poruka upućena Orbanu.
Spor se rasplamsao zbog blokade velikog financijskog paketa EU-a za Ukrajinu i prekida opskrbe ruskom naftom kroz naftovod Družba.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas