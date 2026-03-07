Sukob dvojice predsjednika posljednjih je dana eskalirao nakon što je Zelenski na susretu s novinarima izjavio da bi mogao "dati adresu jedne osobe u Europskoj uniji" koja koči europsku pomoć Ukrajini, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku", što se protumačilo kao poruka upućena Orbanu.