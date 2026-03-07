Oglas

tenzije između dva čelnika

VIDEO / Orban uzvraća Zelenskom: "Mađare se ne može ucjenjivati, a mene ne možete zastrašiti"

N1 Info
N1 Info
|
07. ožu. 2026. 17:42
Viktor Orban
ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mađarski premijer Viktor Orban objavio je u subotu na platformi X poruku upućenu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, u kojoj ga optužuje za prijetnje i ucjene te traži da prestane s pritiscima i omogući prolaz mađarskim pošiljkama nafte.

"Predsjedniče, primio sam vašu poruku. Prijetili ste mi vojnicima i preko mene cijeloj Mađarskoj. Predsjedniče, to ne prolazi. Prestanite s tim. Ovo je Mađarska. Mađare se ne može ucjenjivati, a mene ne možete zastrašiti. Sinoć su Mađari poručili da ne žele vladu naklonjenu Ukrajini i ne žele proukrajinskog premijera u Mađarskoj.

Bolji je mir. Prestanite s ucjenama i prijetnjama. Prekinite naftnu blokadu i pustite mađarske pošiljke nafte. Umjesto prijetnji i ucjena, dajte Mađarima poštovanje koje nam pripada", poručio je Orban, prenosi Dnevnik.hr.

Sukob dvojice predsjednika posljednjih je dana eskalirao nakon što je Zelenski na susretu s novinarima izjavio da bi mogao "dati adresu jedne osobe u Europskoj uniji" koja koči europsku pomoć Ukrajini, kako bi je ukrajinski vojnici "nazvali i porazgovarali s njom na svom jeziku", što se protumačilo kao poruka upućena Orbanu.

Spor se rasplamsao zbog blokade velikog financijskog paketa EU-a za Ukrajinu i prekida opskrbe ruskom naftom kroz naftovod Družba.

Teme
mađarska naftovod družba ukrajina viktor orban volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

