VIDEO / "Ovo nije slučajnost": Novi napad na policiju u Ukrajini, ranjeno sedmero policajaca

U eksploziji u južnom ukrajinskom gradu Mikolajivu u ponedjeljak ozlijeđeno je sedam policijskih službenika, od kojih dvojica teško, rekao je šef nacionalne policije. Ovo je drugi napad na ukrajinsku policiju u tri dana.

Ivan Vihivski rekao je da su policajci parkirali svoje automobile čekajući smjenu kada se dogodila eksplozija.



- Prekjučer se u Lavovu dogodio teroristički napad na policajce, podsjetio je Vihivski u objavi na Facebooku, misleći na grad u zapadnoj Ukrajini blizu poljske granice, prenosi HRT.



Another terrorist attack has occurred in Ukraine — this time in Mykolaiv



According to National Police chief Ivan Vyhivskyi, the explosion happened at an abandoned gas station where patrol officers had arrived for a shift change.



— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

"Ovo nije slučajnost. Neprijatelj pokušava ubiti ukrajinske policajce koji svakodnevno brane narod i državu", ustvrdio je.



U subotu je u eksploziji u Lavovu ubijena policajka, a ozlijeđene su 24 osobe. Vlasti su napad okarakterizirale kao teroristički čin.