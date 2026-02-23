Oglas

u mikolajivu

VIDEO / "Ovo nije slučajnost": Novi napad na policiju u Ukrajini, ranjeno sedmero policajaca

author
N1 Info
|
23. velj. 2026. 21:03
napad na ukrajinsku policiju
NATIONAL POLICE OF UKRAINE via REUTERS

U eksploziji u južnom ukrajinskom gradu Mikolajivu u ponedjeljak ozlijeđeno je sedam policijskih službenika, od kojih dvojica teško, rekao je šef nacionalne policije. Ovo je drugi napad na ukrajinsku policiju u tri dana.

Oglas

Novi napad na policiju u Ukrajini: U eksploziji ranjena sedmorica službenika

Ivan Vihivski rekao je da su policajci parkirali svoje automobile čekajući smjenu kada se dogodila eksplozija.

- Prekjučer se u Lavovu dogodio teroristički napad na policajce, podsjetio je Vihivski u objavi na Facebooku, misleći na grad u zapadnoj Ukrajini blizu poljske granice, prenosi HRT.

"Ovo nije slučajnost. Neprijatelj pokušava ubiti ukrajinske policajce koji svakodnevno brane narod i državu", ustvrdio je.

U subotu je u eksploziji u Lavovu ubijena policajka, a ozlijeđene su 24 osobe. Vlasti su napad okarakterizirale kao teroristički čin.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Mikolajiv Ukrajina napad na poilciju Ukrajini policajci u Ukrajini policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ