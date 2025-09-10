VIDEO / Pogledajte prvu snimku obaranja ruskog drona u Poljskoj

Na internetu se pojavio video koji prikazuje rušenje ruskog drona iznad Poljske. Prema prvim informacijama, riječ je o događaju u mjestu Cześniki.
Oglas
Sva najbitnija događaja oko upada ruskih dronova na teritorij NATO-a pratimo OVDJE.
Snimku je, među ostalima, na Facebooku objavio Jarosław Wolski.
“Prekrasan ‘Fox Two’ – AIM-9 je otišao prema cilju kao po špagi. Pitam se je li to bio naš F-16 ili nizozemski F-35”, komentirao je, a prenosi Polsat.
Snimka je nastala noću, pa se iz nje ne može mnogo zaključiti.
Okružno tužiteljstvo u Zamośću:
“Spomenuti objekt najvjerojatnije je srušen nakon 3 sata ujutro u području Cześniki–Niewirków.
To je povezano s djelovanjem poljske protuzračne obrane u sklopu ruskog napada na ukrajinski teritorij”, naveli su istražitelji.
Prema dosadašnjim saznanjima, nitko nije ozlijeđen u ovom incidentu. Građane Poljske se poziva da prijave nadležnim službama ako pronađu dodatne dijelove drona.
Mniszków – pronađena olupina trećeg drona
Još jedan dron koji je prešao poljsku granicu pao je u mjestu Mniszków u okrugu Opoczno (Lodzsko vojvodstvo).
Portal ePiotrkow.pl izvijestio je da je dron ostao bez goriva.
Još dronova pronađeno u Poljskoj
Ranije je Polsat News izvijestio da je još jedan ruski dron udario u stambenu kuću u mjestu Wyryki (okrug Włodawa, Lublinsko vojvodstvo).
U incidentu je oštećen krov kuće i automobil parkiran u blizini, ali ozlijeđenih nije bilo, potvrdio je zamjenik inspektora Andrzej Fijołek iz Policijske uprave u Lublinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas