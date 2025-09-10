Oglas

najmanje 10 dronova srušeno

VIDEO / Pogledajte prvu snimku obaranja ruskog drona u Poljskoj

author
N1 Info
|
10. ruj. 2025. 11:41
obaranje ruskog drona
Facebook/WoW - Wolski on War

Na internetu se pojavio video koji prikazuje rušenje ruskog drona iznad Poljske. Prema prvim informacijama, riječ je o događaju u mjestu Cześniki.

Oglas

Sva najbitnija događaja oko upada ruskih dronova na teritorij NATO-a pratimo OVDJE.

Snimku je, među ostalima, na Facebooku objavio Jarosław Wolski.

“Prekrasan ‘Fox Two’ – AIM-9 je otišao prema cilju kao po špagi. Pitam se je li to bio naš F-16 ili nizozemski F-35”, komentirao je, a prenosi Polsat.

Snimka je nastala noću, pa se iz nje ne može mnogo zaključiti.

Okružno tužiteljstvo u Zamośću:

“Spomenuti objekt najvjerojatnije je srušen nakon 3 sata ujutro u području Cześniki–Niewirków.

To je povezano s djelovanjem poljske protuzračne obrane u sklopu ruskog napada na ukrajinski teritorij”, naveli su istražitelji.

Prema dosadašnjim saznanjima, nitko nije ozlijeđen u ovom incidentu. Građane Poljske se poziva da prijave nadležnim službama ako pronađu dodatne dijelove drona.

Mniszków – pronađena olupina trećeg drona

Još jedan dron koji je prešao poljsku granicu pao je u mjestu Mniszków u okrugu Opoczno (Lodzsko vojvodstvo).

Portal ePiotrkow.pl izvijestio je da je dron ostao bez goriva.

Još dronova pronađeno u Poljskoj

Ranije je Polsat News izvijestio da je još jedan ruski dron udario u stambenu kuću u mjestu Wyryki (okrug Włodawa, Lublinsko vojvodstvo).

U incidentu je oštećen krov kuće i automobil parkiran u blizini, ali ozlijeđenih nije bilo, potvrdio je zamjenik inspektora Andrzej Fijołek iz Policijske uprave u Lublinu.

Teme
NATO obaranje dronova poljska ruski dronovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ