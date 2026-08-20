OLUJA U NJEMAČKOJ
VIDEO / Pokušale se skloniti od oluje, završilo je tragično: Stablo palo na dvije žene
Jedna je žena poginula, a druga je teško ozlijeđena nakon što je na njih palo drvo tijekom jakih oluja koje su dovele i do velike štete u dijelovima Njemačke tijekom noći, priopćila je policija.
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Dvije žene u dobi od 58 i 47 godina zajedno su šetale u Waldorfu u zapadnoj saveznoj državi Porajnje-Falačka, oko 50 kilometara južno od Koelna. Kada se oluja približila, potražile su sklonište pod sjenicom.
Oluja je iščupala obližnje drvo i srušila ga, pogodivši obje žene. Starija je žena, 58-godišnjakinja, umrla na mjestu događaja, rekao je glasnogovornik policije, dok je 47-godišnjakinja prevezena u bolnicu s teškim ozljedama.
Die Videos sind nicht von mir und wurden vsl. in Hessen bei Oberndorf bei Siegbach aufgenommen.#unwetter #gewitter #tornado #hessen pic.twitter.com/gwZfLM7jYj— Jonas Sanoj (@JonasHe996) August 19, 2026
Oluje su oštetile desetke kuća i rušile drveće u dijelovima zapadne i središnje Njemačke.
Oko 60 kuća oštećeno je u Wetzlaru u saveznoj državi Hessenu, priopćila je vatrogasna služba, dok se u nekoliko kuća u obližnjem Solmsu više ne može boraviti. Policija je rekla da je moguće da je do toga doveo zračni vrtlog.
⛈️ Kräftige Zellen ziehen derzeit über Hessen nordostwärts.— Blick aufs Wetter (@blickaufswetter) August 19, 2026
Eine markante Schauer- und Gewitterlinie reicht aktuell vom Rhein-Main-Gebiet über Wetzlar und Marburg bis nach Nordhessen. Einzelne kräftige Zellen ziehen weiter Richtung Göttingen und Thüringen.
Auch zwischen… pic.twitter.com/2J2W5ZIyJj
Hitne intervencije povezane s vremenskim uvjetima također su prijavljene u saveznim državama Thueringenu, Brandenburgu i Bavarskoj. Policija u Bavarskoj izjavila je da su pala stabla oštetila nekoliko vozila, ali nije bilo ozlijeđenih.
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