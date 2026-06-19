"Ludilo"
VIDEO / Masovna tučnjava na Times Squareu, turisti spašavali živu glavu. Tinejdžer priveden
Jedan tinejdžer nalazi se u pritvoru nakon velike tučnjave koja je u četvrtak izbila na njujorškom Times Squareu, pri čemu je jedna osoba izbodena, a brojni prolaznici morali su potražiti zaklon nakon što su odjeknuli pucnjevi, priopćila je policija.
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Prema navodima policije, oko 15:40 sati na uglu 44. ulice i Broadwaya mladić ili tinejdžer izvukao je pištolj i ispalio nekoliko hitaca u zrak, prenosi ABC.
Nitko nije pogođen, no zvukovi pucnjave i prizor naoružanog napadača izazvali su paniku među ljudima, koji su počeli bježati kroz Times Square spašavajući živu glavu.
Napadač je potom viđen kako trči prema jugu, pri čemu se zabio u policijskog službenika, a zatim nastavio bježati istočno 42. ulicom dok ga je policija progonila.
Policija navodi da je ubrzo nakon privođenja jedne osobe došlo do još jednog incidenta s pucnjavom na križanju 45. ulice i Osme avenije.
„Nisam puno vidio, ali bio sam odmah iza ugla kada sam čuo ‘bam-bam-bam’. Pogledao sam mobitel i vidio obavijest da je pucano blizu Times Squarea”, rekao je svjedok Jose Rios.
EarthCam's Times Square cameras captured today's shooting incident and the immediate crowd response in the heart of New York City. pic.twitter.com/2ycU02zhZT— EarthCam (@EarthCam) June 18, 2026
U strahu od novih hitaca ljudi su utrčavali u trgovine na Broadwayu te u objekte u 45. ulici i na Osmoj aveniji. Zaposlenici jedne suvenirnice ispričali su da su pomagali ljudima koji su tijekom panike pali na tlo dok su bježali prema zapadu.
Policija je brzo opkolila područje, prikupljajući dokaze i utvrđujući gdje su završili ispaljeni meci.
Masovna tučnjava koja je prethodila pucnjavi vjerojatno je povezana i s ozljeđivanjem 26-godišnjeg muškarca, kojeg je policija pronašla s ubodnom ranom na vratu. Prevezen je u bolnicu Morningside, a očekuje se da će se oporaviti.
„Ludilo. Nisam očekivao da bi se ovako nešto moglo dogoditi ovdje, pogotovo zbog velikog broja turista”, rekao je Abdul, koji radi u blizini.
Policija je potvrdila da se jedan tinejdžer nalazi u pritvoru. Još nije jasno radi li se o osobi koja je viđena kako puca na snimci nadzorne kamere EarthCam. Istražitelji tragaju za dodatnim osumnjičenicima te nastavljaju utvrđivati okolnosti koje su dovele do pucnjave koja je ugrozila velik broj ljudi na jednom od najposjećenijih mjesta u New Yorku.
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