Policija je potvrdila da se jedan tinejdžer nalazi u pritvoru. Još nije jasno radi li se o osobi koja je viđena kako puca na snimci nadzorne kamere EarthCam. Istražitelji tragaju za dodatnim osumnjičenicima te nastavljaju utvrđivati okolnosti koje su dovele do pucnjave koja je ugrozila velik broj ljudi na jednom od najposjećenijih mjesta u New Yorku.