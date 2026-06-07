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⁠blizu okupirane Zapadne obale

U pucnjavi u Izraelu jedna osoba ubijena, petero ranjenih: Oglasio se Netanyahu

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Hina
|
07. lip. 2026. 12:56
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Izraelska policija
JACK GUEZ / AFP / Ilustracija

Jedna osoba je ubijena, a pet je ranjeno u nedjelju ⁠u mogućem terorističkom napadu u središnjem Izraelu ⁠blizu okupirane Zapadne obale, objavile su izraelske hitne službe.

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Izraelska policija priopćila je da je osumnjičeni napadač "neutraliziran", bez detalja.

Policija nije odmah identificirala napadača.

"Velike policijske snage još uvijek su na mjestu događaja i nastavlja se istraga", dodali su.

Izraelska hitna pomoć rekla je da je 35-godišnji muškarac umro od prostrijelnih rana, dok je pet osoba ranjeno, uključujući dvoje s teškim ozljedama. 

Pucnjava se dogodila u tri odvojena područja u središnjem Izraelu u blizini grada Qalqilya na Zapadnoj obali. Palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je pucnjavu, ali nije preuzela odgovornost za napad.

Premijer Benjamin ‌Netanyahu rekao je da je proveo sigurnosnu procjenu i da prati "smrtonosnu pucnjavu".

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Teme
izrael napad u izraelu pucnjava u izraelu

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